WoW entfernt nach 18 Jahren eines der beliebtesten Symbole: „Das ist ein großer Fehler, Blizzard“

Der bekannte „Silberne Drache“ für Rare-Spawns in World of Warcraft verschwindet. Und die Community geht auf die Barrikaden. Sie wollen die Markierung am Lebensbalken seltener Mobs erhalten.

Wenn es eine Sache gibt, mit der langjährige Fans von World of Warcraft nur schlecht zurechtkommen, dann ist es Veränderung. Schlimmer noch, wenn diese Veränderung daraus besteht, dass etwas „weggenommen“ wird. Genau das ist aber bei einem der bekanntesten Symbole von World of Warcraft der Fall. Denn mit Dragonflight wird es den berühmten „silbernen Drachen“ nicht mehr geben – wenn es denn so wie in der Beta kommt.

Was passiert? Mit der nächsten Erweiterung Dragonflight gibt es eine große Überarbeitung des Interface. Die inzwischen recht alte UI wird grundlegend erneuert, in vielen Fällen modernisiert und mit zahlreichen Anpassungs-Möglichkeiten versehen. Dabei müssen aber auch einige alte Schmuck-Elemente weichen, die nicht zum neuen Design passen würden.

Und genau so ein Schmuck-Element ist der Silberne Drache.

Was ist der Silberne Drache? In World of Warcraft gibt es seltene Feinde, sogenannten „Rare Spawns“. Diese haben häufig einen langen Respawn-Timer, sind also nicht immer anzutreffen. Dafür wartet beim Bezwingen solcher Feinde fast immer eine besondere Belohnung. Das kann die Chance auf ein Pet oder eine bestimmte Waffe sein, aber auch Spielzeuge sind möglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt So wie links war es die ganze Zeit. Rechts sieht man die neue Design-Lösung.

In Dragonflight ist der Silberne Drache mit dem neuen Interface verschwunden. Stattdessen haben „Rare Spawns“ dann ein kleines Icon unter ihrem Lebensbalken, das sie als besonderen Feind kennzeichnet. Das erfüllt zwar auch seinen Zweck, ist aber nicht so offensichtlich und dürfte eine Weile der Umgewöhnung erfordern, um seltene Feinde auf den ersten Blick zu erkennen.

Warum liebt die Community das alte Symbol so? Der „silberne Drache“ ist für viele WoW-Veteranen mit Nostalgie verbunden. Viele Spielerinnen und Spieler können sich noch daran erinnern, wie sie zum ersten Mal einen solchen Feind entdeckt haben und aufgeregt waren, was das denn zu bedeuten hat.

Über 18 Jahre haben sich viele Leute an dieses Symbol gewöhnt und damit auch an die Erwartungshaltung, die mit einem silbernen Drachen einhergeht. Entsprechend schwer scheint es für einige zu sein, sich davon nun trennen zu müssen.

So fallen auch die Reaktionen im Subreddit von World of Warcraft aus:

„Der Silberne Drachen sollte niemals verschwinden. Der ist ikonisch. Ein großer Fehler.“

„Hey, es ist Dragonflight. Lasst uns Drachen aus dem Spiel nehmen. Genialer Move.“

„Was zur Hölle. Ich hasse das. Sie sollten das in WoW lassen, denn ist es ein ikonisches Element des Interface, das zum Spielgefühl beiträgt. Der Drache wird sogar in Hearthstone benutzt, um legendäre Karten anzuzeigen. Es ist ein vereinendes Interface-Element des Warcraft-Franchise. Was zur Hölle macht ihr da, Blizzard?“

„Vielleicht heißt es ja Dragonflight, weil der Drache weggeflogen ist.“

„Welche Seele das Interface auch immer hatte, die haben wir wohl auch in den Schattenlanden verloren.“

Im Zweifelsfall wird das Ganze wohl ohnehin in den ersten Wochen nach Launch mit einem Interface-Addon behoben werden – aber vielleicht lässt Blizzard sich ja doch erweichen und entfernt den Silbernen Drachen nicht zugunsten eines kleinen, unscheinbaren Zeichens.