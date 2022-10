WoW Dragonflight: Das Drachenreiten hat ein noch genialeres Feature bekommen

Drachenreiten in World of Warcraft Dragonflight geht bald auch als Gruppe. Und das Beste: Ihr werdet dabei in niedliche Welplinge verwandelt.

Eines der wenigen großen Features von World of Warcraft Dragonflight ist das Drachenreiten. Das ist eine neue Art der Fortbewegung, bei der Charaktere zwar nur eine gewisse Zeit in der Luft bleiben können, aber dabei wahnwitzige Geschwindigkeiten erreichen, die deutlich schneller als epische Flugreittiere sind. Es ist eine Art „skillbasiertes Fliegen“, denn wer die Umgebung kennt, kann Luftströme ausnutzen und so weiter kommen als andere.

Doch das bringt auch Probleme mit sich, gerade für Spieler mit bestimmten Einschränkungen. Daher gibt es ein zugleich geniales und auch niedliches Feature: Den „Passagier-Modus“.

Was ist das für ein Feature? In Dragonflight könnt ihr mit dem NPC „Lithragosa“ reden, dort mehr über den „Passagier-Modus“ erfahren und diesen anschließend aktivieren. In der Beschreibung des NPCs heißt es:

Ich kann Euch einen Segen gewähren, der es jemandem in eurer Gruppe erlaubt, euch beim Drachenfliegen zu begleiten. Eine kleine Verzauberung um jenen zu helfen, die ein bisschen Unterstützung benötigen oder die einfach eine andere Perspektive wollen.

Faktisch sorgt das dafür, dass andere Spieler bei euch „mitfliegen“ können, wenn ihr das Drachenreiten verwendet. Wie auf einem Mehrsitzer-Reittier klemmt ihr euch dann an den anderen Spieler.

Besonders niedlich: Ihr werdet dabei in einen kleinen Welpling verwandelt, der neben dem großen Drachen mitfliegt – quasi wie ein Mutterdrache mit ihren Jungen.

Wem nützt das was? Auf den ersten Blick mag die Funktion nur wenig Nutzen für viele Spielerinnen und Spieler haben – immerhin möchte man das neue Feature des Drachenreitens ausgiebig testen. Doch langfristig möchte man auch gerne mal einem anderen Spieler rasch folgen können, der vielleicht schon mehr Fortschritt im Drachenreiten hat oder einfach etwas geübter damit ist, über lange Strecken auf dem Drachen zu bleiben.

Außerdem darf man nicht vergessen, dass World of Warcraft auch viele Spieler hat, die mit Einschränkungen leben. Gerade blinde Spieler verlassen sich oft auf eine „Folgen“-Option, um anderen Charakteren nachzulaufen und so gemeinsam zu spielen. Diese Funktion der „Passagiere“ ist perfekt dafür geeignet, wenn man – aus welchen Gründen auch immer – selbst nicht fliegen kann oder will.

Was haltet ihr von dem Feature? Eine coole Neuerung? Oder etwas, das es nicht gebraucht hätte?

Alles rund um den Release von Dragonflight gibt’s auf unserer großen Übersichtsseite.