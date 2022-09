WoW: Das beste am Transmog in Dragonflight war ein Bug, aber alle lieben es – Blizzard macht ein Feature draus

Leider war die Änderung am Transmog in WoW: Dragonflight nur ein Bug. Doch Blizzard hört den Wunsch – und macht ein Feature daraus.

Vor einigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass es in World of Warcraft eine ziemlich geniale Änderung am Transmog-System geben wird. In Dragonflight können einige Sets nämlich viel einfacher gesammelt werden. Das sorgte für Begeisterung bei den Fans. Jetzt kam allerdings heraus: Upsi, das war nur ein Bug. Weil der aber gut ankam, bringt Blizzard den Bug in abgewandelter Form als Feature.

Um welchen Bug geht es? In der Beta von Dragonflight ist einigen Spielern aufgefallen, dass manche Fraktionen ganze Sets an Transmog-Ausrüstung verkaufen. Diese sogenannten „Ensembles“ sind Items, die man kauft und bei Benutzung dann das ganze Set freischaltet.

Das Besondere war: Man konnte auch Sets für Rüstungstypen freischalten, die man eigentlich gar nicht tragen kann. So konnte ein Magier etwa die Ensembles für Leder oder Platte freischalten und sie so der Sammlung hinzufügen. Der Magier konnt zwar selbst das Transmog nicht verwenden (denn er kann nur Stoff transmoggen), aber zumindest für andere Charaktere des Accounts bereits freischalten.

Was macht Blizzard nun daraus? Blizzard dürfte ein bisschen ins Schwitzen geraten sein, als das Thema aufkam und so gut ankam. Denn es wurde gleich als „tolles Feature“ angesehen – dabei war das wohl nur ein Bug. Niemand sollte in der Lage sein, die Transmogs anderer Rüstungstypen freizuschalten. Blizzard sieht aber ein, dass der Bug ziemlich gut bei den Beta-Testern ankam und erklärt im offiziellen WoW-Forum weiter:

Wir erkennen an, dass Spieler die Fähigkeit, Ensembles freizuschalten, nicht mehrfach erspielen möchten. Aber wir wollen auch nicht das Problem erschaffen, bei dem ein Spieler aus Versehen das Ensemble für den falschen Rüstungstyp kauf, es verwendet und dann feststellt, dass sie die gerade freigeschaltete Rüstung gar nicht verwenden können. Deshalb werden wir in Dragonflight die Fähigkeit, die kosmetischen Ruhm-Belohnungen freizuschalten, accountweit sein, sodass ihr die Ensembles dann mit einem Zweitcharakter freischalten könnt, der den passenden Rüstungstyp verwendet.

Kurz gesagt: Ihr müsst künftig nur einmal den Ruf bei einer neuen Fraktion farmen und könnt die Ensembles dann mit anderen Charakteren freischalten.

So reagiert die Community: Grundsätzlich ziemlich positiv. Da die ursprüngliche Bug-Funktionalität im Grunde beibehalten wird, sind die meisten zufrieden. Die einzige Sorge gibt es, dass die Ensembles womöglich mit einer Währung freigeschaltet werden, die man auf dem Zweitcharakter erst umständlich farmen müsste. Ein paar Stimmen aus den Kommentaren bei wowhead:

„Wir haben uns über einen Bug gefreut, Blizzard fixt den Bug und findet trotzdem etwas, um das zu befriedigen von dem wir hofften, dass wir es bekommen? Fantastisch.“

„Hoffentlich machen sie das auch rückwirkend für andere Fraktionen.“

„Solange die notwendige Währung zum Kauf dann Gold ist, ist das eine gute Änderung.“

Was haltet ihr von der Änderung? Gut und sinnvoll, aus dem Bug ein Feature zu machen? Oder ist das viel zu leicht zu verdienen?