WoW: Blizzard bringt in Dragonflight eine geniale Änderung am Transmog-System

Ewiger Grind der immer gleichen Fraktionen – das hat in WoW Dragonflight ein Ende. Transmog-Fans können aufatmen, denn das Freischalten wird leichter.

Für manche ist es nur unwichtiges Beiwerk, für andere das wohl beste und wichtigste Feature von World of Warcraft überhaupt: Die Transmogrifikation. Die Fähigkeit, die eigene Ausrüstung optisch so anzupassen, wie man sie gerne hätte und sich dabei einzigartige Sets zu erstellen, ist ziemlich beliebt. Manch einer versucht sogar, sämtliche Vorlagen im Spiel zu erlangen.

Was ist das Problem? Wer wirklich alle Transmog-Sets sammeln will, der muss unglaublich viel Zeit in World of Warcraft investieren. Das liegt nicht nur daran, dass viele Sets und Gegenstände schlicht vom Drop-Glück aus Raids abhängen, sondern auch jede Menge Content mehrfach gespielt werden muss. Gerade die Ruf-Fraktionen sind dabei ein großes Ärgernis. Wer etwa mühselig mit einem Magier den Ruf bei einer Fraktion hochspielt, kann sich im Anschluss lediglich das Stoff-Set beim Rüstungshändler kaufen und als Transmog freischalten. Zumindest bisher.

Was ändert sich in Dragonflight? Ruf-Händler haben auch in Dragonflight wieder schickes Transmog im Angebot, darunter auch einige sogenannte „Ensembles“. Das sind quasi ganze Rüstungssets, die man über ein einziges Item freischaltet, so wie man es schon von den alten PvP-Sets kennt.

Der Clou an der Sache: In Dragonflight könnt ihr auch als Magier bei Ruf-Händlern die Ensembles für andere Rüstungstypen wie Leder, Kette oder Platte freischalten und eurer Sammlung hinzufügen! Das hatte MrGM in der Beta entdeckt und teilte das über Twitter:

Kann man die dann auch transmoggen? Nein. Ihr könnt als Stoff-Träger zwar beim Ruf-Händler der neuen Fraktionen die Sets für andere Rüstungsklassen freischalten, diese aber nur als Vorlage mit Klassen verwenden, die dann auch diesen Rüstungstyp tragen können. An der grundsätzlichen Einschränkung, dass Stoff-Klassen als Transmog lediglich Stoff wählen können, ändert sich nichts.

Allerdings dürfte das den Grind drastisch reduzieren. Denn ihr müsst bei Ruf-Fraktionen künftig nur noch mit einem Charakter den Ruf erspielen, um die meisten Vorlagen freischalten zu können. Vorbei sind also die Zeiten, in denen ihr mit vier Charakteren die immer gleichen Dailys abschließen müsst, nur um eure Transmog-Sammlung zu vervollständigen.

Ob Blizzard diese Funktion auch rückwirkend für alte Fraktionen und Ensembles freischaltet, ist noch nicht klar – bisher ist das zumindest in der Beta nicht der Fall.

Blizzard scheint also an dem Versprechen festhalten zu wollen, dass weniger Grind und weniger sich wiederholende Aufgaben über mehrere Charaktere notwendig sind.

Was haltet ihr davon?