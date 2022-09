Dracthyr-Rufer in WoW Dragonflight: Nichts Halbes und nichts Ganzes

Die neue Klasse in World of Warcraft ist nichts Halbes und nichts Ganzes – zumindest was ihre Reichweite angeht. Und das könnte ein Problem werden.

Das wohl größte Feature der nächsten WoW-Erweiterung Dragonflight sind die Dracthyr-Rufer. Das ist ein neues Volk, vor allem aber auch eine neue Klasse. Als Drachen haben die Dracthyr eine DPS- und eine Heiler-Spezialisierung und können den Gegnern ordentlich einheizen oder Verbündete tatkräftig heilen. Allerdings haben die Dracthyr ein ziemliches Problem, das auf dem Papier zwar interessant ist, in Raids und Dungeons aber zu Schwierigkeiten führen könnte: Eine deutlich reduzierte Reichweite.

Dracthyr haben mittlere Reichweite: Im Gegensatz zu allen anderen Klassen im Spiel lassen sich die Dracthyr nicht eindeutig als Nah- oder Fernkämpfer einordnen. Für die meisten Fähigkeiten haben sie nämlich eine Reichweite von knapp 25 Metern – Ausnahmen sind hier nur ihre verschiedenen Atem-Angriffe und ihre Bewegungsfähigkeiten.

Ein bisschen Gameplay zu den Rufern haben wir hier:

Was ist das Problem daran? Die Schwierigkeit hierbei ist, dass Dracthyr sich nicht klassisch als Fernkämpfer oder Nahkämpfer einordnen lassen.

Vor allem in Raids kommt es häufig vor, dass Nahkämpfer an einer Position und Fernkämpfer an einer anderen Position „kuscheln“ sollen. Das dürfte mit den Rufern schlicht nicht möglich sein. Denn wenn Fernkämpfer auf dem Maximum der „normalen“ Fernkämpfer von 40 Metern stehen, dann können sie die Nahkämpfer als Heiler schlicht nicht erreichen und auch keinen Schaden im Fernkampf verursachen.

Rufer müssen hier einen Balance-Akt hinlegen und entweder häufig ihre Position zwischen Nah- und Fernkampf wechseln oder schlicht eine eigene Gruppe bekommen, die sich gesondert sammelt.

Wie groß ist der Nachteil? Der Nachteil zu anderen Fernkämpfern wird deutlich, wenn man sich überlegt, welche Reichweiten andere Klassen abdecken können. Denn nicht nur die Positionierung im Falle von Raidbossen mit fester Positionierung ist ein Problem, sondern auch die verminderte Reichweite bei Kämpfen, in denen die Spieler weit aufgefächert stehen. Denn während ein Heilig-Priester womöglich ganz locker drei Spieler an verschiedenen Ecken des Raumes in Reichweite hat, könnte ein Rufer keinen dieser Spieler in Reichweite haben.

Oder um den Vergleich der Flächenabdeckung etwas deutlicher zu machen:

Ein Priester mit 40 Metern Reichweite deckt insgesamt 5.020 m² an Fläche ab, auf denen er Charaktere heilen kann.

Ein Rufer mit 25 Metern Reichweite deckt lediglich 1.960 m² an Fläche ab, auf denen er Charaktere heilen kann.

Die Kollegen von wowhead haben dazu eine anschauliche Grafik veröffentlicht, die zeigt, wie groß die Unterschiede in der Reichweite sind:

Die Reichweite der Rufer und anderer Klassen im Vergleich. (Bildquelle: wowhead)

Der dunkelgrüne Bereich zeigt die Reichweite der meisten Heil- und Schadensfähigkeiten der Rufer an, der orange Bereich die Reichweite aller anderen Fernkämpfer. Der rote Kreis zeigt die 50-Meter-Linie an, die maximale Reichweite für die beiden Atem-Angriffe der Rufer.

Bei Bosskämpfen mit breit gefächerten Spielern werden sich Rufer also wohl nicht als „Gruppenheiler“ eignen, sondern wohl am ehesten den Nahkämpfern zugewiesen, die traditionell eher nah beieinander stehen.

Mit dem aktuellen Design der Dracthyr-Rufer hat sich Blizzard eine zusätzliche Schwierigkeit erschaffen, mit denen Bosse nun designt werden müssen. Denn das Dracthyr künftig bei jedem Bosskampf eine „Sonderbehandlung“ bekommen, dürfte wohl kaum in Sinne der Raidleiter sein.

Wie seht ihr das? Müssen die Spieler eben mit den Besonderheiten der Rufer umgehen lernen? Oder sollte Blizzard die Reichweite einfach auf die anderer Fernkämpfer erhöhen?