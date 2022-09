WoW-Entwickler im Interview: „Dragonflight ist die Rückkehr zu den Wurzeln von Warcraft“

Mit Dragonflight will das MMORPG World of Warcraft zu seinen Wurzeln zurück. Wie das gelingen soll und wie es dennoch etwas Neues bieten kann, verraten die Entwickler von Blizzard im Gespräch mit MeinMMO..

Mit der nächsten Erweiterung von World of Warcraft muss Blizzard viel verlorenen Boden wiedergutmachen, den sie mit Shadowlands verspielt haben. Das letzte Addon kam nicht gut bei den Spielerinnen und Spielern an, selbst wenn PvE-Fans von der aktuellen 4. Saison in Shadowlands durchaus positiv überrascht sind.

Doch kann die nächste Erweiterung Dragonflight wirklich genug bieten? Sind die Dracthyr als neues Volk und der Rufer als neue Klasse zusammen mit dem Feature des „Drachenreitens“ wirklich genug? Zumindest die Reaktionen in der Beta sind durchaus positiv. Wir von MeinMMO haben die neue Erweiterung zum Anlass genommen, um ein Interview mit den Entwicklern zu führen und einige Fragen zu stellen.

Rede und Antwort standen uns dabei Graham Berger (Senior Game Designer im Kampfdesignteam) und Jake Miller (Senior Game Designer für verschiedene Spielsysteme) von Blizzard.

MeinMMO: Warum habt ihr euch dazu entschieden, dass die Dracthyr nur eine einzige Klasse wählen können?

Graham Berger: Mit Dragonflight wussten wir, dass wir auf die Dracheninseln gehen. Wir werden Drachen treffen, mit Drachen Abenteuer erleben. Also wäre es doch cool, wenn man einen Drachen spielen kann – das klingt fantastisch. Also haben wir nach einer Antwort gesucht: Was ist die beste Möglichkeit, um dieses Erlebnis abzuliefern?

Wir können aus ihnen ein spielbares Volk machen, so wie wir schon viele zuvor erschaffen haben. Unser Künstler erschufen dann diese fantastischen, drakonischen, humanoiden Charaktere. Aber mit einem Volk können wir das nur begrenzt ausüben, mit den paar Volks-Fähigkeiten, die es gibt. Ihr bekommt also einen Feueratem und einen Schwanzhieb. Das wäre so ziemlich alles, was wir tun können, wenn wir uns darauf beschränken würden. Aber wir wollten mehr tun, wir wollen, dass ihr euch wie ein Drache fühlt, durch und durch. Und die beste Möglichkeit, um das zu tun, ist euch eine Klasse zu geben, ein ganzes Set an Fähigkeiten, die alle drakonisch inspiriert sind. Also wollten wir eine Klasse erschaffen.

Aber es wäre seltsam, wenn ein Gnom einen Schwanzhieb ausführt – das ergibt nicht so viel Sinn. Was also, wenn wir beides machen? Es ist ein Volk und eine Klasse. Und sie ist die einzige, die das sein kann. Das eröffnet und viele Möglichkeiten, sodass wir uns voll darauf konzentrieren können und ein paar echt coole Dinge damit machen. Die speziellen Animationen, für den Aufstieg in die Luft oder den Flammenatem, während du über das Schlachtfeld gleitest, Feinde mit deinem Flügelstoß zurückschubst oder dich zurücklehnst, um den großen tiefen Atem aufzuladen. Es war eine Beschränkung, aber es lässt uns so viele coole Dinge machen, mit denen man sich wirklich wie ein Drache fühlt.

Die Dracthyr haben eine Drachen-Form und eine humanoide Gestalt.

Wird es wieder so lange dauern, bis wir eine neue Klasse bekommen?

Graham Berger: Das ist etwas, über das wir jedes Mal sprechen, wenn wir früh über eine neue Erweiterung reden: „Ist das die richtige Zeit für eine neue Klasse, ist dies das richtige Setting?“ Das ist nichts, was wir strikt planen, wie etwa „alle X Erweiterungen bringen wir eine neue Klasse“ – es ist eher so: „Ist die Zeit die richtige, haben wir eine Spitzenidee, denken wir darüber nach, glauben wir, dass die Spielerschaft bereit für eine neue Klasse ist?“ Ich habe nichts anzukündigen, aber das ist immer etwas, nach dem wir Ausschau halten.

Die Dracthyr haben verdammt viele Anpassungsmöglichkeiten. Wann können wir mehr davon für die anderen Völker erwarten?

Graham Berger: Die Dracthyr – da hat das Team einen fantastischen Job gemacht. Einer unserer Techniker hat das mal ausgerechnet – das sind so ungefähr 600 Oktillionen verschiedene Kombinationen an Charakteranpassungen für die Dracthyr. Wir sind aber auch stolz darauf, was das Team in Shadowlands gemacht hat, da haben sie viel für die bestehenden Völker hinzugefügt. Für Dragonflight wollten wir uns wirklich auf die Dracthyr und ihre „Visage“-Form konzentrieren, um das so tiefgründig und fantastisch wie irgendwie möglich zu machen. Wir haben dabei aber auch viele Optionen unserem Repertoire hinzugefügt, mit denen man Anpassungen für andere Völker bringen kann. Es ist definitiv etwas, das uns interessiert und mehr davon wird es sicher in Zukunft geben.

Was sind die Dracthyr?

Die Dracthyr sind ein neues Volk in Dragonflight, das sowohl zur Horde als auch zur Allianz gehören kann. Sie können lediglich die

Geschichtlich sind die Dracthyr ein altes Experiment von Todesschwinge, das dann aber vergessen wurde und erst mit dem Launch von Shadowlands wieder zum Leben erwacht. Die Dracthyr sind ein neues Volk in Dragonflight, das sowohl zur Horde als auch zur Allianz gehören kann. Sie können lediglich die neue Klasse Rufer spielen, die wir hier ausführlich vorgestellt haben . Rufer sind extrem mobil, können DPS- oder Heiler-Spezialisierung wählen. Auch ihre Anpassungen sind enorm, denn sie haben mehr Optionen als es „Sandkörner im Universum gibt“. Geschichtlich sind die Dracthyr ein altes Experiment von Todesschwinge, das dann aber vergessen wurde und erst mit dem Launch von Shadowlands wieder zum Leben erwacht.

Mit einem Blick auf das Balancing – Wie wird der Rufer in die Meta passen mit einem Blick auf Dungeons, Raids und PvP? Denkt ihr, er wird eine Klasse ersetzen oder starke Synergien mit anderen Klassen haben?

Graham Berger: Das ist etwas, das wir uns immer genau überlegen, wenn wir eine neue Klasse einführen. Für den Rufer wussten wir bereits früh, dass wir einen Fernkampf-Damage-Dealer haben wollten. Du bist ein Drache, du spuckst Feuer und schleuderst Zauber, da ergibt es Sinn, dass du eher ein Magiewirker bist und wenn man sich an der Magie der Drachenschwärme in der Warcraft-Story bedient: Okay, Rot und Blau passen da irgendwie rein. Rot ist eher schnell und explosiv, während blau eher fokussiert und überwältigend auf ein einzelnes Ziel ist.

Wir haben uns dann die anderen Farben angeschaut, die es gab – Grün und Bronze, aber auch Schwarz – Grün passt perfekt zu Heilern und Bronze mit der Zeitmagie ist etwas, das wir als Spieler zuvor schon erforscht hatten, also wäre es echt cool, daraus eine Heil-Spezialisierung zu machen. Also ja, das sind die beiden Spezialisierungen, die wir machen.

Wir haben noch nie einen Fernkampf-DPS dem Spiel hinzugefügt und wir hatten keinen neuen Heiler seid Mists of Pandaria – das klingt fantastisch.

Seit dem Mönch gab es keine neuen Heiler mehr – jetzt ist es wieder an der Zeit.

Wie sie in die vorher bestehenden Klassen und die Meta passen – ein Teil davon ist, welche Spezialisierungen zuvor schon verfügbar waren. Wir hatten keinen neuen Heiler seit Pandaria, es ist Zeit für einen weiteren. Wir haben einen neuen Fernkämpfer, also lass uns das angehen. Aber darüber hinaus ist es das Erschaffen, worin die Klasse gut ist und was Sinn für ihre Fantasie ergibt, für ihre [Fähigkeiten]. Beide Spezialisierungen sind wirklich gut in Flächeneffekten. Aber das erwartest du auch von einem Drachen, richtig? Du hauchst einen riesigen Kegel aus oder lässt Blumen aus dem Smaragdgrünen Traum entstehen.

Es passt einfach, dass da gute Flächeneffekte sind – egal ob Schaden oder Heilung.

Die mittlere Reichweite wurde gewählt, weil sie gut mit der Mobilität funktioniert. Wir wollten euch das Gefühl geben, dass ihr auf gewisse Weise fliegt, während ihr kämpft. Ihr könnt über das Schlachtfeld springen und um das etwas auszugleichen, ist die Reichweite der Rufer etwas geringer als bei anderen Fernkämpfern. Du willst also nah an den Feinden sein, wenn du deinen Drachenatem einsetzt, aber du hast die Beweglichkeit, um das auszugleichen.

Und danach liegt es an den Spielern, nicht wahr? Wir geben ihnen diese Werkzeuge, die sie mit ihrer Klasse benutzen und damit zu spielen, aber wie genau es wird, wie es in Gruppen-Zusammenstellungen abläuft oder wie es in der Arena in die Spieler-gegen-Spieler-Meta passt – wir müssen abwarten und zusehen und auf die Community hören … aber wir sind auch sehr aufgeregt.

Worgen und Druiden sind ihre eigenen Reittiere. Warum können Dracthyr ihre Flügel nicht benutzen, um dauerhaft zu fliegen?

Graham Berger: Mit Dragonflight wussten wir von Anfang an, dass wir den Dracthyr eine Art des Fliegens geben wollten. Ihr habt Flügel, ihr seid Drachen, diese Erweiterung dreht sich um die Drachen.

Für die Dracthyr wollten wir uns auf die neue Art der Fortbewegung konzentrieren, wir wollen das als richtiges Highlight haben, als das Fantastischste, was sie tun können, als ihre primäre Art der Fortbewegung – und sie können es überall in der Welt benutzen! Sie sind nicht auf die Dracheninseln beschränkt. Ihre Volksfähigkeit „Soar“ wollten wir herausstellen und das zum Fokus machen, anstatt dass wir es so haben wie „Hier sind vier unterschiedliche Arten des Fliegens und sie sind alle geringfügig anders, aber irgendwie sehr ähnlich.“

Wir wollen einfach, dass „Soar“ so cool ist, wie es nur sein kann und haben den Fokus darauf behalten. Wir glauben, dass es wirklich Spaß macht.

Dracthyr können nicht dauerhaft fliegen – außer ihr seid sehr begabt.

Erzählt mir mehr über das Drachenreiten.

Jake Miller: Mit dem Drachenreiten, also der Bewegung in der Luft […] kann der Spieler sich seinen Weg durch die Level-Zonen bahnen, egal zu welchem Volk oder welcher Klasse sie gehören. Es gibt vier verschiedene neue Reittier-Typen, vier verschiedene Drachen der Dracheninseln. Und auf diesen Drachen ist der Spieler in der Lage, sich eine Klippe hinabzustürzen und dabei herauszufinden, dass die Bewegung in der Luft eine ganz andere ist, als in vorherigen Erweiterungen.

In früheren Erweiterungen lief man vor allem auf dem Boden von Quest zu Quest, aber in den Dracheninseln springen sie von den Klippen und werden erfahren, dass sie verschiedenen Kräften ausgesetzt sind, wie etwa der Gravitation oder Schwung, während der Drache sich nach vorne bewegt und dabei darauf angewiesen ist, dass der Spieler sagt „Jetzt nach unten stürzen“ um Schwung zu holen und dann wieder „aufwärts“, um diesen Schwung zu nutzen und vorwärts zu kommen. Und dann gibt es noch einige aktive Fähigkeiten in der Luft, wie wir sie noch nie in World of Warcraft eingeführt haben.

Wie funktioniert das genau, kann ich überall fliegen?

Jake Miller: Für die Dracthyr und die Dracheninseln-Drachen besteht die Limitierung vor allem in dem Design der Umgebung und dem Können des Spielers, während sie diese neue Art des Fliegens erlernen. Wenn du Spieler siehst, die richtig lange fliegen – das sind die Spieler, die wirklich begabt sind in Hinblick auf Dinge wie: Einen guten Flugwinkel beibehalten, vorausschauend fliegen. Das sind alles Fähigkeiten, die Spieler lernen werden, während sie sich ihren Weg durch die Level-Up-Erfahrung bahnen und dann mehr aktive Fähigkeiten erhalten, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten.

Wenn ich ein begabter Spieler bin, kann ich also durch halb Azeroth fliegen?

Jake Miller: Wenn du einen guten, hohen Startpunkt und eine passende Flugroute findest – gute Vorbereitung – und dir das Level-Design einprägst, dann ist das definitiv etwas, das gerade möglich ist.

Ihr habt einen guten Job bei der visuellen Gestaltung der Welt gemacht. Was war der schwierigste Teil daran, aus den Dracheninseln die Heimat der Drachen und nicht einfach nur „Nordend 2“ zu machen?

Jake Miller: Mit Nordend hatten wir eine ganz andere Art der Fortbewegung in der Luft. Daher haben wir diese riesigen Strukturen, die der Samen der Kultur der Drachen sind sehr großzügig gebaut, um sicherzustellen, dass eine Bewegung unterstützt wird, die viel schneller als in vorherigen Erweiterungen, einschließlich Nordend, ist. Das unterstützt auch die verschiedenen Mechaniken, die wir in Dragonflight haben.

Als Beispiel, während die Spieler sich durch die Ebenen von Ohn’ahra spielen, lernen sie zu erkennen, dass es dort Wirbel gibt, die sie weit hinauf in die Luft befördern, während sie auf ihrem Dracheninseln-Drachen sitzen.

Als „Casual-Spieler“, was wäre da für mich das Highlight der Dracheninseln?

Graham Berger: Etwas auf den Dracheninseln und in Dragonflight allgemein, auf das ich mich wirklich freue – und ich glaube, auch die Spieler, die du beschreibst, ist, dass dass es auf eine Art zu den Wurzeln von World of Warcraft zurückkehrt. Zurück zu der Fantasy-Erfahrung, die dich einfach richtig immersiv in die Welt zieht. Die Stories sind klar verständlich, fühlen sich gut an.

Es ist einfach „es sind große Drachen, du fliegst herum, die Szenerie ist riesig und wunderschön“ – und das kannst du erleben. Ich spiele selbst die Beta und während ich mir die Stories ansehe, hier ein bisschen spiele und etwas da, es ist so immersiv und aufregend. Wenn wir hier fertig mit dem Reden sind, werde ich weiter die Beta spielen.

Jake Miller: Für mich ist es, ein eigenes Set aus vier Drachen auf den Dracheninseln zu erhalten, die man so anpassen kann, wie man es möchte. Ich glaube, das spricht viele Spieler an, die sich gerne in der Spielwelt verwirklichen und das mit ihrem Look zum Ausdruck bringen.

Wer nicht auf Dragonflight warten will, findet vielleicht gerade auch in WoW Classic Freude – denn da startet gerade Wrath of the Lich King Classic.