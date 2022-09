Mit WoW: Dragonflight ändert Blizzard, wie Loot in Raids funktioniert

Beute in World of Warcraft Dragonflight wird anders – zumindest in Schlachtzügen. Wir verraten euch, was sich ändert.

Seit der Einführung der verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Raids in World of Warcraft ist die Beute vergleichsweise statisch in ihrer Stärke. Ausnahmen sind in der Regel nur die letzten Bosse eines Schlachtzugs – der Endboss hat oft ein etwas erhöhtes Itemlevel, weil er meistens auch besonders hart ist.

In der nächsten Erweiterung Dragonflight ändert sich das und die Beute wird zunehmend besser. Wer weiter in Raids vorankommt, kann auch bessere Beute abstauben.

Was ändert sich mit Dragonflight? Im ersten Raid von World of Warcraft Dragonflight wird das Itemlevel des Loots alle paar Bosse angehoben. Das heißt, dass beim ersten Boss das Itemlevel der Beute noch recht niedrig ist und dann zunehmend ansteigt. So haben die Bosse 2-4 schon ein um 3 erhöhtes Itemlevel, die Bosse 5 und 6 legen nochmal 4 Itemlevel drauf und die letzten beiden Bosse nochmal +3.

Je weiter ihr im Raid vorankommt, desto besser wird also die Beute.

Was ist der Vorteil davon? Der offensichtlichste Vorteil ist natürlich, dass sich die Bosse lohnender anfühlen, je weiter ihr im Raid vorankommt. Da in aller Regel die Bosse auch zunehmend schwieriger werden, sind die Belohnungen somit an die zusätzliche Schwierigkeit angepasst. Sprich: Besiegt ihr die härteren Bosse, dann gibt es auch bessere Belohnungen.

Der zweite Vorteil ist, dass die Sprünge zwischen den einzelnen Schwierigkeiten geringer ausfallen. Wenn ihr etwa den Endboss im Raid auf „normal“ besiegt, dann ist der Sprung bis zum 1. Boss des Raids auf „heroisch“ nur geringe 3 Itemlevel. Dadurch ergibt sich eine viel sanftere Kurve im Anstieg des Itemlevels zwischen den einzelnen Bossen und die großen Sprünge von 8 oder gar 12 Itemlevel entfallen.

Diese Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie sich das mit dem Itemlevel dann verhält:

Raidboss-Nummer LFR Normal Heroisch Mythisch 1 385 398 411 424 2-4 388 401 414 427 5-6 392 405 418 431 7-8 395 408 421 434

So ergibt sich eine ganze seichte Kurve.

Das sagt die Community dazu: Die sieht diese unterschiedlichen Itemlevel eher mit gemischter Meinung. Während viele es befürworten, dass spätere Bosse besseren Loot abwerfen, gibt es allerdings auch einige Kritik. So haben viele die Sorge, dass ihre beste Waffe etwa schon früh im Raid droppt, während andere Klassen ihre Waffe beim Endboss bekommen – was bereits zu einer großen Itemlevel-Differenz führen würde. Hier einige Kommentare:

„Das ist cool. Je weiter man kommt, desto besser wird die Belohnung.“

„Das sieht schrecklich aus, wenn man bedenkt, dass Beute nicht gleichwertig erschaffen wird und einige Klassen ihre Waffen erst von den letzten Bossen bekommen. […] Stell dir vor, eine Klasse bekommt ihre Waffe in den ersten Bossen, die Itemlevel-Differenz zwischen ihnen und denen, die ihre Waffe beim letzten Boss bekommen, beträgt 10 Itemlevel.“

„Wenn das so live geht, werden viele Leute aufhören …“

Wie findet ihr das? Ist es gut, wenn das Itemlevel im Lauf des Raids immer weiter ansteigt? Oder entwertet das für euch die unterschiedlichen Schwierigkeiten?

Andere machen mit ihrer Beute komische Dinge – und schenken sie ihren Dämonen!