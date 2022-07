WoW: Dracthyr haben „mehr Möglichkeiten, als es Sandkörner im Universum gibt“

Die Entwickler von World of Warcraft versprechen Riesiges für die Dracthyr: Eine absurde Menge an Anpassungsoptionen.

World of Warcraft Dragonflight kommt zwar nicht mit besonders vielen großen Features, aber die neue Klasse „Rufer der Dracthyr“ sieht schon jetzt nach einem ganz klaren Highlight aus. Nicht nur sorgen der Spielstil, die coolen Effekte und Fähigkeiten für Begeisterung, sondern auch die Möglichkeiten der Charakter-Anpassung. Die sind, wenn man es durchrechnet, richtig gigantisch – sagt zumindest Pat Dawson.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit dem Magazin PCGamesN sprach der Production Director Pat Dawson über die Dracthyr-Rufer, die neue Volk-Klassen-Kombo in Dragonflight. Wer sich die Charakter-Erstellung anschaut, für den ist sofort ersichtlich, dass die Dracthyr viel mehr Optionen als alle anderen Völker haben. Dazu hieß es von Dawson:

Offensichtlich sind Dracthyr eine etwas fanstastischere Rasse, aber wir wollten eine gigantische Menge an Anpassungen ermöglichen. Wir haben das mal durchgerechnet und es gibt mehr Anpassungsmöglichkeiten, als es Sandkörner im Universum gibt. Wir haben da wirklich alles gegeben – wir wollten sicherstellen, dass ihr einen einzigartigen Look erstellen könnt, den ihr ansonsten nirgendwo anders zu sehen bekommt.

Wie viele Möglichkeiten gibt es? Der Twitter-Account von World of Warcraft gab da eine etwas konkretere Angabe. Demnach gibt es bei den Dracthyr „über 80.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Kombinationen. Ernsthaft.“

Erwartet also bitte keine Screenshot-Galerie mit allen Optionen hier.

Oder anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemals einem Dracthyr begegnet, der exakt das gleiche Aussehen wie euer Charakter gewählt hat, ist verschwindend gering – nahezu nicht existent. Fast immer wird es zumindest feine Unterschiede gewesen, sei es an der Drachen- oder der humanoiden Gestalt.

Bekommen andere Völker das auch? Bei so vielen Möglichkeiten sehen die anderen Völker vergleichsweise alt aus. Zwar hat Blizzard da in den letzten Erweiterungen deutlich nachgebessert und schiebt immer mal wieder neue Optionen nach – wie etwa erst kürzlich die „Dunkle Waldläufer“-Anpassung für Elfen – aber letztlich hinken die Völker doch deutlich hinter den Dracthyr zurück. Dazu sagte Dawson:

Wir suchen immer nach neuen Wegen, um die Charakteranpassung zu verbessern. Diese Bemühungen haben wir so richtig mit Shadowlands angefangen, wo wir all diese coolen Anpassungsmöglichkeiten hinzugefügt haben, die ihr jetzt im Spiel seht.

Dass die anderen Völker irgendwann mit den Dracthyr gleichziehen, scheint also aktuell noch unwahrscheinlich – aber mehr wird wohl kommen. Immerhin hat Blizzard knapp 100 neue Mitarbeiter eingestellt, die fortlaufend an World of Warcraft arbeiten sollen.

Wie gefallen euch die Dracthyr bisher? Hofft ihr, dass Blizzard bei den anderen Charakteren noch nachzieht – und glaubt ihr, dass sie das überhaupt können?