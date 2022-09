Die Beta von WoW: Dragonflight ist fast fertig: Die Zeit des Ausprobierens ist vorbei

Die Beta von World of Warcraft: Dragonflight ist in die Finale Phase übergegangen. Die Zeit der Experimente ist wohl vorbei.

Vor einigen Wochen war die Sorge der Fans von World of Warcraft noch ziemlich groß, dass die Beta von Dragonflight viel zu spät kommt und ein Release noch im Jahr 2022 viel zu früh erscheint. Doch Blizzard scheint an dem Plan festhalten zu wollen und geht nun in die nächste Phase der Beta über. Die Talentbäume sind wohl „fertig“, jetzt geht es um das genaue Einstellen der Zahlen.

Was hat Blizzard gesagt? Im offiziellen WoW-Forum meldeten sich die Entwickler zu Wort und erklärten:

Wir waren der Ansicht, dass es nützlich ist, euch alle wissen zu lassen, wo wir gerade in der Entwicklung der Klassen und Talente in Dragonflight stehen. Mit dem nächsten Beta/PTR-Build bewegen wir uns davon weg, den Großteil unserer Zeit in Design-Iterationen der neuen Talentbäume zu stecken und fokussieren uns jetzt vornehmlich auf Bugs und Tuning des Spiels. Das beinhaltet die Talente zu balancen und die einzelnen Talente gegeneinander abzuwägen und die Leistung der einzelnen Klassen anzupassen. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine Erweiterung mit der höchsten Qualität für diese fantastische Community veröffentlichen.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das wohl: Die Talentbäume sind bis auf kleiner Anpassungen soweit fertig und Blizzard scheint mit allen Klassen weitestgehend zufrieden zu sein. Für euch bedeutet das, dass ihr euch so langsam aber sicher schon mit den neuen Talentbäumen auseinandersetzen könnt, denn der Pre-Patch dürfte schon relativ nah sein.

Blizzard ist zufrieden mit den Talenten – da tut sich nicht mehr viel.

Blizzard ist bereits am „polieren“: Einigen Testern ist auch bereits aufgefallen, dass das letzte Update der Beta von Dragonflight bereits eine ganze Menge Kleinkram mit sich brachte. So haben alle Talentbäume beim Wechseln von Talenten nun eine auf die Klasse zugeschnittene Animation. Solche Details werden in aller Regel erst sehr spät hinzugefügt, wenn Blizzard mit dem grundlegenden Design zufrieden ist. Man kann also behaupten, dass sich die Beta von Dragonflight durchaus auf der „Zielgeraden“ befindet und der Launch-Termin Ende 2022 offenbar eingehalten werden kann, da die Entwickler bereits mit dem Polishing, also dem Feinschliff, begonnen haben.

Ein konkretes Release-Datum der Erweiterung oder des Pre-Patches steht allerdings noch aus.

Sind die Talentbäume dann in Stein gemeißelt? Nein. Blizzard hat bereits angekündigt, dass man basierend auf Feedback und der Erfahrungen in der Beta und im Live-Betrieb immer mal wieder kleinere Anpassungen an den Talentbäumen durchführen wird. Es könnte also durchaus sein, dass sich etwa mit Patch 10.1 oder 10.2 einige Talente nochmal ändern oder gänzlich neue Talente hinzukommen, sollte es große Probleme geben. Dazu sagte Blizzard nämlich noch:

Das neue Talentsystem bedeutet eine große Wandlung für das Spiel und repräsentiert eine fundamentale Überarbeitung, wie Klassen und Spezialisierungen von den Spielern personalisiert werden können. Wir erwarten, dass wir weitere Anpassungen aufgrund eures Feedbacks im Laufe der Erweiterung vornehmen. Wir bedanken uns für das ganze Testen und Feedback und freuen uns darauf, Verbesserungen an den Talentbäumen während der Content-Updates von Dragonflight umzusetzen.

Für den Start von Dragonflight scheint man allerdings mit dem zufrieden zu sein, was man aktuell hat – sodass der Fokus nun auf dem Anpassen der Nummern und dem Bugfixing liegt.

Alles rund um Dragonflight gibt’s in unserer großen Übersicht.