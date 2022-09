WoW Dragonflight: Blizzard schenkt Rollenspielern eine Bar mit besonderem Modus

Rollenspieler kriegen in World of Warcraft ein kleines Highlight. Sie bekommen einen Ort geschenkt, der perfekt für ihren liebsten Content geeignet ist.

Rollenspieler sind in allen MMORPGs ein sonderbares Völkchen. Für ihre Leidenschaft braucht es in den meisten Fällen weder harten Endgame-Content, noch eine gute Balance der Charakterklassen oder ständig neue Inhalte. Stattdessen wollen Rpler lieber eine Menge cooles Transmog und schöne Orte, an denen man Rollenspiel austragen kann.

Egal ob eine große Arena, eine schöne Lichtung im Wald oder ein riesiges Schlachtfeld. Hauptsache, es laufen keine nervigen Mobs dort herum, sodass man den Ort für lange Emotes nutzen kann. Ein kleiner Wunsch geht den Rollenspielern mit Dragonflight in Erfüllung – denn sie bekommen endlich eine Taverne, in der es gar keine störenden NPCs gibt.

Worüber beklagen sich Rollenspieler? Rollenspieler sehnen sich zwar schon seit bald 2 Jahrzehnten nach einem Housing-Feature, haben sich über die Jahre aber damit abgefunden, auf andere Orte im Spiel zurückzugreifen. Besonders Gasthäuser und Tavernen werden gerne als „RP-Hub“, also als Treffpunkt bespielt. Allerdings sind diese Gasthäuser zumeist mit NPCs gefüllt, sodass Tische besetzt sind und den RPlern nur wenig Raum bleibt, um sich frei zu entfalten. Wirklich leere Räume sind eine Seltenheit – und genau da will Dragonflight zumindest ein bisschen helfen.

Was gibt’s in Dragonflight? Wie der Twitter-Nutzer Portergauge in der Beta von Dragonflight entdeckt hat, gibt es ein ganz besonderes Gasthaus auf den Dracheninseln, das sogenannte „Fallingwater Overlook“. Diese Gasthaus ist für die meisten Spieler einfach nur eine Bar, wie es in WoW Hunderte gibt. Doch Rollenspieler dürften hier ein ganz besonderes Interesse haben, denn normalerweise ist die Bar voll mit NPCs, doch es gibt die Option, diese beinahe vollständig zu deaktivieren, um so einen leeren Ort für Rollenspiel zu erschaffen.

Wie funktioniert das? Vergleichsweise einfach. Ihr müsst lediglich ein Ticket vom NPC „Cadestrasz“ kaufen, das euch für zwei Stunden erlaubt, das „Fallingwater Overlook“ zu benutzen. Ihr werdet dann in eine Version dieser Örtlichkeit versetzt, in der euch keine NPCs im Weg stehen und die daher vor allem für Rollenspieler genutzt werden kann – aber auch normale Gilden, die einfach mal irgendwo ein gemütliches Gildentreffen abhalten wollen, können davon profitieren.

Gab es so etwas schon vorher? In gewisser Weise, ja. Im Ardenwald von Shadowlands gab es ein ähnliches Feature bei der Theaterbühne nordwestlich vom Herz des Waldes. Auch dort konnten interessierte Spielerinnen und Spieler sich ein „Privatticket“ kaufen, um in eine alternative Variante der Bühne zu wechseln, bei der sich keine NPCs befinden.

Obwohl die Option vielen gefallen hat, wurde der Ort nur mäßig genutzt – was vor allem daran liegt, dass die meisten Rollenspieler lebende Charaktere spielen, die auch keine auserwählten „Schlundgänger“ und daher im Ardenwald nichts verloren haben. Die reine Optik des Gebiets macht es auch schwierig, die Bühne geschichtlich an einem anderen Ort spielen zu lassen.

Dennoch ist es schön zu sehen, dass Blizzard dieses Feature offenbar auf mehr Orte ausweiten will. Solange es kein Housing gibt, ist es auf jeden Fall schön, wenn Rollenspielern zusätzliche Optionen geboten werden. Gerne mehr davon.

Was haltet ihr von dieser Sache? Eine coole Idee, um Rollenspielern mehr Möglichkeiten zu bieten? Oder unnötiger Schnickschnack, den sowieso keiner benutzt?

WoW erfüllt Rollenspielern auch einen weiteren Wunsch in Dragonflight: Zauber-Effekte, die ihr auf andere Spieler abfeuern könnt.