„Upsi!“ – Talent in der WoW-Beta macht euch schneller als ein Speedhack

In der Beta von World of Warcraft Dragonflight düsen Schamanen gerade nur so durch die Spielwelt. Ein kleiner Fehler gibt ihnen mehr als 5.000 % Bewegungs-Geschwindigkeit.

Die Beta von WoW: Dragonflight ist seit einigen Wochen aktiv und im Großen und Ganzen scheint sich alles prächtig zu entwickeln. Die Quests werden von letzten Fehlern befreit, die Talentbäume angepasst und immer mehr Bugs beseitigt. Doch manchmal schleicht sich ein neuer Fehler ein – und führt zu absurden Ergebnissen. Schamanen sind die schnellste Klasse, die es in World of Warcraft gerade gibt. Schuld daran dürfte ein „kleiner Vertipper“ eines Entwicklers sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist passiert? Wenn Schamanen in ihre Geisterwolf-Gestalt wechseln, können sie von einem neuen Talent profitieren, das den Namen „Thunderous Paws“ trägt. Das Talent soll eigentlich dafür sorgen, dass der Geisterwolf in den ersten 3 Sekunden die Bewegungsgeschwindigkeit um 25 % erhöht.

Allerdings scheint sich ein Entwickler beim internen Eintragen der Werte ein wenig vertan zu haben, denn statt 25 % erhöht der Geisterwolf die Geschwindigkeit kurzzeitig um satte 5.000 %! Das führt dazu, dass der Schamane innerhalb dieser 3 Sekunden gigantische Strecken zurücklegen kann, etwa durch das halbe Brachland.

Wie irre das aussieht, zeigen verschiedene Clips von deutlich amüsierten Schamanen-Spielern im Subreddit von WoW.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So reagiert die Community: Wie zu erwarten, nimmt die das ziemlich amüsiert auf. Einige der Kommentare im Subreddit sind etwa:

„Stell dir vor, du machst PvP, bist kurz vor dem Sieg und dann schmeißt der Schamane den Looney-Toons-Roadrunner-Turbo an.“

„Ich hoffe, sie lassen das so drin. Das wird echt nützlich, wenn ich vom Versammlungsstein weglaufen will, weil sie festgestellt haben, dass ich Verstärker bin und die in der M+-Meta nicht vorkommen.“

„Noch 10 % mehr und er wäre so schnell wie ein Dämonenjäger. :)“

Geht das so live? Nein, natürlich nicht. Eine solche Geschwindigkeit ist nicht nur absolut übermächtig, sondern führt auch zu verschiedenen Fehlern im Spiel. So kann es etwa passieren, dass Texturen oder Objekte gar nicht geladen sind, so schnell wie der Charakter durch die Karte stürmt.

Dass es während einer Beta zu Bugs und Fehlern kommt, ist durchaus normal – aber dass sie so kurios ausfallen, kommt dann doch nicht so häufig vor. Vor allem, weil die Beta-Tests bei Blizzard in aller Regel bereits recht weit poliert sind.

Wenn ihr selbst in die Beta gelangen wollt, verraten wir euch hier, wie ihr euch für den Test noch anmelden könnt. Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei!