WoW: Die Beta von Dragonflight ist live! – So könnt ihr mitspielen

Die Beta von World of Warcraft Dragonflight ist gestartet. Viel mehr Spieler haben nun Zugang und können die Dracheninseln erforschen.

Lange Zeit haben sich viele Fans beschwert, dass nur wenige Streamer, Journalisten und YouTuber Zugang zur Alpha von Dragonflight bekommen haben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass mehr Spielerinnen und Spieler eingeladen werden. Denn die Beta von Dragonflight ist gestartet.

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Wenn ihr euch noch nicht für die Beta angemeldet habt, dann solltet ihr das dringend nachholen, um noch eine Chance auf einen Zugang zu erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf der offiziellen Battle.net-Webseite dem „Opt In“-Verfahren zustimmen und haben dann eine Chance, für die Beta ausgelost zu werden.

Bis wann geht die Beta? Ein genaues End-Datum für die Beta von Dragonflight ist noch nicht bekannt, allerdings ist das Ablaufdatum zumindest absehbar. Denn Dragonflight soll in jedem Fall noch im Jahr 2022 erscheinen, also haben die Entwickler noch maximal 4 Monate, um die neuste Erweiterung auf den bestmöglichen Stand zu bringen. Immerhin will man das Debakel von Shadowlands vermeiden, bei dem viele Features in der Beta gut ankamen, man jedoch in letzter Sekunde große Änderungen durchführte und auf besonders kritisches Feedback gar nicht mehr einging.

Wie kommt man an einen Key? Beachtet, dass es keine „Keys“ im klassischen Sinne gibt. Es gibt keinen Code, den ihr eingeben müsst, auch wenn dubiose Seiten versuchen, euch solche Codes zu verkaufen. Solltet ihr eine Einladung zur Beta von Dragonflight bekommen, dann wird euer Battle.net-Account direkt freigeschaltet und ihr könnt den Client in der Auswahl für die Spielversion herunterladen.

Was ist, wenn ich schon in der Alpha war? In dem Fall sollte sich euer Alpha-Zugang einfach in einen Beta-Zugang gewandelt haben. Ihr müsst dann lediglich den Client auf die neuste Version aktualisieren und könnt dann wieder an der Beta teilnehmen. Eure Charaktere wurden allerdings gelöscht – ihr müsst frisch in der Beta anfangen, wenn ihr teilnehmen wollt.

Habt ihr schon einen Zugang zur Beta von Dragonflight? Oder wollt ihr euch lieber nicht spoilern lassen?