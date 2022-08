Ein besorgtes Raunen ging durch Goldhain in World of Warcraft. Blizzard rückt den „eRPlern“ zu Leibe – oder war das schon immer so?

„Wie kann der mit einem solchen Namen eigentlich noch auf dem Realm rumlaufen?“ – Das fragt sich sicher so manch einer, der in World of Warcraft in den Hauptstädten verweilt. Doch nicht nur dort trifft man auf schaurige Namen, richtig unheimlich wird es mitunter in Goldhain auf Rollenspiel-Realms, wie etwa „Argent Dawn“ oder „Die Aldor“. Was Leute da über ihre Charaktere schreiben, kann zum Bann führen – denn es ist so schlimm, dass Game Master es nichtmal umschreiben können.

Was ist passiert? Im US-WoW-Forum meldete sich ein empörter Spieler namens Valui, der einen 3-Tage-Bann kassiert hatte. Er sei für „Disruptive Gameplay“, also „Störendes Spiel“ bestraft worden und konnte sich bei aller Liebe nicht erklären, was da denn losgewesen sei.

Nach einer Weile merkte der erste Game Master an: „Wenn etwas als unangemessen gilt, es auszusprechen, dann ist es auch unangemessen, das in ein Addon zu packen, das von anderen Spielern gelesen werden kann.“

Valui scheint daraufhin noch immer keine Ahnung zu haben, um was es denn gehen könnte und vermutet, dass es daran liegt, dass er in mehreren seiner RP-Flags Blizzard kritisieren würde. Da wird es dann wohl auch dem Game Master Vrakthris zu bunt, der etwas deutlicher wird und erklärt:

Um es ganz deutlich zu sagen, Valui, es gab keine Änderungen an unseren Regeln. Es sind die gleichen Regeln, die wir seit vielen Jahren haben. Die einzige Sache, die sich geändert hat ist, dass du von „noch nicht gemeldet“ auf „gemeldet und überprüft“ gewechselt bist. Das Zitat, das du erwähnt hast, mag zwar zweideutig sein, aber das ist nicht, warum dein Account bestraft wurde. Der Inhalt, der gemeldet wurde, war viel bildlicher als alles, was du hier gerade als Beispiel gebracht hast. In so einem Ausmaß, dass selbst ich mit meiner Expertise in Anspielungen und Vagheit nichtmal auf diese Inhalte umschreiben kann, ohne selbst unangemessen zu handeln.

Doch auch daraufhin scheint Valui noch immer nicht zu wissen, worum es denn eigentlich geht, auch wenn alle anderen in dem Beitrag das schon von Anfang an geahnt hatten – um Aktivitäten in Goldhain, die man wohl eher als „schlüpfrig“ bezeichnen dürfte. Daraufhin geht der GM dann auch noch einmal ein:

Es ist seltsam, dass es so lange gedauert hat, bis dich jemand für diese Inhalte gemeldet hat, wenn du wirklich schon seit einer ganzen Weile so unterwegs warst. Ich kann mir nur vorstellen, dass die anderen, die das gesehen haben, nicht wussten, dass oder wie sie das melden können. Nichts was du geschrieben hast war schockierend. Es ist nur einfach nicht angemessen für unser Spiel oder wirklich irgendeinen Ort, außer an solchen, wo man aktiv nach solchem Material sucht.

Von was für einem Addon sprechen die? Das von Rollenspielern zumeist genutzte Addon ist „Total RP 3“, aber es gibt auch Alternativen, wenngleich die meisten Features ähnlich sind. Zu den wichtigsten Funktionen gehört, dass Charaktere hier genauer beschrieben werden können. Details wie die Größe, die Art der Kleidung, das generelle Verhalten oder auch eine Charaktergeschichte finden hier Platz. All diese Infos zusammen nennt man dann das „Flag“ eines Charakters.

Während die meisten dieser „Flags“ harmlos sind, findet man gerade im berüchtigten Goldhain auch so manch ein Flag mit sehr vielen Details, die man vielleicht gar nicht wissen will. Da haben Draenei dann gerne mal einige Körperteile zu viel und Nachtelfen beschreiben jeden Winkel ihres Körpers und ihre sexuellen Vorlieben in einer Detailtreue, bei der selbst die Porno-Industrie vor Scham erröten würde.

Viele dachten wohl, dass die „Flags“ quasi nicht zu Blizzards strafbarem Bereich gehören – immerhin kann sie nur lesen, wer das Addon ebenfalls verwendet. Blizzard hatte allerdings schon vor einer ganzen Weile die Möglichkeit geschaffen, auch in Addons verfasste Inhalte zu melden und darüber Sanktionen zu verhängen.

Was heißt das? Wenn ihr euch mal gefragt habt, wie es denn sein kann, dass Charaktere mit anstößigen Namen einfach unbehelligt durch die World of Warcraft turnen und Blizzard da „nichts macht“, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass diese Charaktere bisher noch nicht gemeldet wurden. Wenn ihr also einen beleidigenden oder unangemessenen Namen findet oder aber im Fall von Rollenspielern ziemlich derbe Ausdrücke im Rollenspiel-Flag findet, dann meldet die entsprechenden Täter. Denn Blizzard überprüft so etwas nur, wenn es denn auch gemeldet wird.

Habt ihr auf eurem Realm auch Leute, die in der Öffentlichkeit etwas über die Stränge schlagen – egal ob im RP-Text oder als Charaktername? Was waren die absurdesten Namen, die euch begegnet sind?