Blizzard bannt den größten Twitch-Streamer zu WoW wegen Echtgeld-Handel: „Ich habe nichts Falsches getan!“

Blizzard hat den Twitch-Streamer Asmongold in World of Warcraft gebannt und das lange. Der Streamer weiß genau, warum das passiert ist.

Immer mal wieder gibt es Bann-Wellen in World of Warcraft, bei denen zahlreiche Spieler gesperrt werden. Zumeist trifft es dort Betrüger, unfreundliche Mitspieler, die zu Beleidigungen neigen oder jene, die im Spiel Boosting für Echtgeld anbieten.

Jetzt hat es ausgerechnet den größten Twitch-Streamer zu WoW erwischt: Asmongold wurde in World of Warcraft gebannt.

Was ist das für ein Bann? In seinem Stream erklärte Asmongold, dass er aus World of Warcraft gebannt wurde und zwar bis zum 13. September 2022 – also exakt 30 Tage lang. Laut einer Mail von Blizzard, die Asmongold im Stream vorliest, wurde er wegen Verstrickungen in „Real Money Trading“ (RMT) gesperrt – also das Bezahlen oder Ausführen von Leistungen im Spiel gegen Echtgeld.

Solche RMT-Dienste sind verboten – anders als Boosting gegen Gold, das ist erlaubt.

Was sagt Asmongold dazu? Der sieht es offenbar recht locker und scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein, dass sein Account wieder freigeschaltet wird. Im Stream betont er mehrfach, dass die Vorwürfe gegen ihn ziemlich absurd seien. Er „meme“ zwar oft herum, aber sei niemals in RMT-Dienste verwickelt gewesen.

Tatsächlich scherzt er sogar über die ganze Sache:

Ich möchte dir danken, Blizzard. Vielen Dank dafür. Das ist grandioses Clickbait, das ich auf YouTube verwenden kann. Ihr habt’s offensichtlich vermasselt und wolltet mich eigentlich gar nicht bannen, aber meine Editors werden das nun ausnutzen und das für Views auf YouTube ausschlachten. Genau so, wie ich das gerade mache.

Später liest Asmongold die Mail von Blizzard auch noch vor. Darin heißt es:

Dieser Account wurde suspendiert, weil er für den Kauf von PvP- oder PvE-Leistungen oder Erfolgen mit echtem Geld warb oder aktiv am Kauf oder Verkauf solcher Leistungen beteiligt war.

Asmongold muss beim Vorlesen der Mail ziemlich grinsen, als er zitiert, dass man „diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen habe“ und es „erst nach Prüfung der Beweise“ dazu gekommen sei. Im Stream spottet er deutlich sarkastisch darüber:

Könnt ihr euch das vorstellen? ‚All die Beweise?‘ Ich bin mir sicher, sie haben, ähm … ich bin mir sicher, sie haben sehr viele Beweise. Absolut.

Danach wird er ein wenig ernster und spricht deutlich:

Ich betreibe kein RMT. Ich weiß, ich hab jetzt viele Scherze gemacht – aber RMT mache ich nicht und habe ich nie getan. Das ist nicht passiert und es gibt gar keinen Grund, warum ich das tun sollte.

Seine Argumentation geht weiter, dass er niemals Echtgeld hätte bezahlen müssen, um sich einer solchen Gefahr auszusetzen – er verdiene so gut, dass er sich einfach hätte WoW-Marken kaufen können, um diese in Gold umzuwandeln und dann ganz legal mit Gold für solche Dienste bezahlen zu können, wenn es denn notwendig gewesen wäre.

Die größte Sorge von Asmongold scheint zu sein, dass er sein Gladiator-Reittier verliert, das er sich über viele Nächte erspielt hat. Asmongold gilt als einer der größten Reittier-Sammler in World of Warcraft und die Sammlung seiner Mounts ist etwas, auf das er sichtlich stolz ist. Sie ist immer wieder ein großes Thema bei ihm im Stream.

Wie wahrscheinlich ist das? Auch wenn Asmongold die Community weiterhin spaltet und viele hoffen, dass er Bann bestehen bleibt, scheint das wohl eher unwahrscheinlich. Im Stream zeigte Asmongold bereits die Reaktionen von einigen erfahrenen PvP-Spielern in World of Warcraft, die ebenfalls zu Unrecht gebannt wurden und deren Sperre bereits wieder aufgehoben wurde.

Auch Asmongolds Argumentation, dass er wohl der letzte sein dürfte, der jemals „RMT“ betreiben müsse, klingt stichhaltig – als einer der größten Streamer mit zahlreichen Abonnenten, mehreren Werbeverträgen und sogar einer eigenen Computer-Firma, dürfte er wohl kaum auf solche Deals angewiesen sein. Immerhin verdient er alleine durch seine Twitch-Abos im Monat ungefähr 60.000 $ – plus Werbeeinnahmen und Spenden.

Es ist also davon auszugehen, dass Asmongold in den nächsten Tagen seinen WoW-Account bereits zurückerhält, sollte sich nicht doch herausstellen, dass er in Echtgeld-Deals verwickelt gewesen ist.