WoW Dragonflight: Blizzard schenkt jeder Klasse eine Wiederbelebung

WoW hatte seit dem Release einige Erweiterungen. Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, was euer liebstes Addon ist und das kam dabei raus.

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Warum macht Blizzard das? Während Blizzard immer versucht, die Vorteile einzelner Klassen nicht zu verwässern, erweisen sich manche Mechaniken doch einfach als zu stark, um sie gar nicht zu besitzen. Gerade in „Mythisch+“-Gruppen kann eine Wiederbelebung im Kampf den Unterschied zwischen einem Run der „locker in der Zeit“ ist und einem Scheitern um mehrere überzogene Minuten sein.

Was wurde entdeckt? Wie die Kollegen von „buffed“ entdeckt haben, können Ingenieure in Dragonflight wieder Überbrückungskabel herstellen, um andere Spieler im Kampf (oder außerhalb) wiederzubeleben.

Eine Wiederbelebung im Kampf ist in World of Warcraft oft nützlich. Gerade beim Raiden oder in Dungeons fällt gerne mal ein Spieler um, weil er kurz unaufmerksam war. Doch da ist es besonders ärgerlich, wenn es in der ganzen Gruppe keinen „Battle-Rezz“ gibt. Das hat Blizzard nun offenbar auch eingesehen und spendiert jeder Klasse die Möglichkeit, Verbündete wiederzubeleben.

Den beliebten „Battle-Rezz“ können in World of Warcraft Dragonflight wohl alle Klassen. Bald kann jeder die eigenen Verbündeten wiederbeleben.

