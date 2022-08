Irgendwie hassen alle Season 4, aber mir macht WoW so viel Spaß wie ewig nicht

Mit Season 4 von Shadowlands startet Blizzard ein Experiment in World of Warcraft. Alte Raids und Dungeons kehren stärker zurück und liefern trotzdem stärkeren Loot. Das kommt nicht bei allen gut an und vor allem die Fehler stören viele Spieler. Aber MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus findet erst durch die Neuerungen wieder wirklich Antrieb zum Spielen.

Ich spiele seit fast 18 Jahren World of Warcraft und habe in kaum einer Erweiterung so lange pausiert oder mich willentlich auf die Bank meiner Raid-Gruppe setzen lassen, wie es in Shadowlands der Fall war.

Obwohl mich das Addon anfangs noch richtig begeistern konnte, wurden mir die ganzen Pflichten irgendwann zu viel. Ich hatte kaum noch Zeit, um Spaß zu haben und das hat sich bis zum letzten Patch kaum geändert.

Jetzt ist aber Season 4 da und ich habe wieder richtig Spaß an WoW. Ich logge mich gerne ein, besuche mit Elan die Dungeons und bin auch gerne in den Schlachtzügen. Dabei ist streng genommen nichts oder nur wenig Neues da.

Season 4 steht allgemein in einem schlechten Licht bei den Spielern, weil vieles nicht so funktioniert, wie es soll. Und ja, auch wenn ich als Progress-Spieler den Frust durchaus verstehen kann, macht die neue Season doch vieles richtig, was ich mir schon länger von WoW gewünscht hätte.

Den Trailer zu Season 4 könnt ihr hier sehen:

„Schicksalshafte“ Affixe sind das, was die Raids brauchen

Für mich sind vor allem die neuen … oder eigentlich ja die alten Raids das Highlight von Season 4. Ich weiß, viele beschweren sich vor allem über Mythic+-Dungeons und über Raids wird kaum gesprochen, aber die sind wirklich gelungen.

Schloss Nathria ist nach Karazhan der vielleicht beste Schlachtzug, den World of Warcraft je hatte und Graf Denathrius ist definitiv einer der besten Bösewichte aller Zeiten. Selten fühlte ich mich so eingeladen und zugleich vorgeführt.

Sowohl das Sanktum der Herrschaft als auch das Mausoleum der Ersten waren im Vergleich einfach langweilig. Mit Season 4 noch einmal zurück nach Nathria zu dürfen und dem arroganten Grafen die Tür zu zeigen, ist ein herrliches Gefühl. Und die neuen Raid-Affixe machen das alles sogar nur noch besser.

Statt den Raid einfach schwieriger zu machen, bringen die neuen Affixe zusätzliche Mechaniken ins Spiel. Es wird plötzlich wichtig, Heldentum/Kampfrausch an anderen Stellen zu ziehen oder Ziele anders zu priorisieren, sodass Klassen jetzt nützlicher sind, die früher eher belächelt wurden. Als Krieger habe ich im Moment meine helle Freude an den unzähligen Zielen der Chaotischen Essenz.

Zugegeben, gerade bei späteren Bossen wie Leidensschmied Raznal ist das weniger unterhaltsam, je nach Affix. Das Sanktum fühlt sich ohnehin eine ganze Ecke härter an. Trotzdem zeigt die Idee hinter den Mechaniken, mit welch simplen Mitteln ein Mehrwert geschaffen werden kann.

Kleiner Bonus: die Seele des Alten Kriegers von Sylvanas war sogar im nachfolgenden Raid-Tier für viele Klassen noch einer der besten Gegenstände trotz niedrigem Itemlevel. Solche Items jetzt als absolute Endgame-Ausrüstung für alle Raids zu haben, kitzelt das volle Potential aus den Charakteren.

Nichts ist wirklich neu, aber trotzdem herausfordernd

Der neue Affix mit den Schreckenslords in Mythic+ ist dagegen nichts besonderes, verändert die Routen kaum und bringt schlicht einen Buff, den man sich selbst aussuchen kann. Ist schon in Ordnung, hier gibt es weder etwas zu meckern noch zu loben.

Was die Season aber besonders gut macht, ist die Auswahl der Instanzen. Die „neuen“ mythischen Dungeons sind wirklich gelungen. Zur Erinnerung: WoW hat 6 alte Dungeons zurückgebracht und dazu Tazavesh in der Mythic-Rotation. Zur Auswahl stehen damit:

Karazhan (Oben und Unten)

Tazavesh (Schachzug und Straßen)

Mechagon (Schrottplatz und Stadt)

Eisendocks

Grimmgleisdepot

Da Karazhan meine Lieblings-Instanz ist und schon in TBC war, kenne ich mich hier noch blendend aus. Mechagon bin ich so oft gelaufen, dass man mich vermutlich nachts wecken könnte und ich die Routen noch kenne.

Egal ob die neue oder alte Version: Ich liebe Karazhan für seinen Flair.

Was ich sagen will: ich kenne die Dungeons noch, sie haben sich nicht wirklich verändert. Und trotzdem ist es im Moment nur schwer möglich, überhaupt höhere Keys im zeitlichen Rahmen abzuschließen.

Ich würde meine Gilde zu den eher „besseren“ Spielern zählen, auch wenn wir noch weit entfernt von der Spitze in Europa oder auch nur Deutschland sind. Und selbst wir haben Probleme damit, einige Schlüssel auf über Stufe 15 in der Zeit zu laufen.

Aber ganz ehrlich … na und? Dann muss ich mich eben mehr anstrengen, um meinen Loot zu bekommen. Das ist absolut okay, denn ich will mir meine neue Waffe, meinen Ring oder mein Schmuckstück auch verdienen. Dafür spiele ich doch.

Ja, Probleme wie das Grimmgleisdepot mit falschen Skalierungen sind blöd, keine Frage. Viele Dungeons erhalten aber einen Nerf und in ein paar Wochen ist auch die Ausrüstung wieder stark genug, um bei einer +15 noch kurz ein Brot nebenher backen zu können, ohne zu wipen.

Zu meiner Scham muss ich gestehen, dass ich ausgerechnet das Grimmgleisdepot als den besten Dungeon von WoD gelobt habe und ich stehe auch immer noch dazu. Ich liebe die Instanz, nur die modernen Fehler hätten vielleicht jetzt nicht sein müssen. Macht ein bisschen meinen Standpunkt kaputt:

Wie ein „Best Of“ der Erweiterung

Alles in Allem fühlt sich Season 4 an wie ein Kudos an die Erweiterung, um noch einmal die schönen Momente herauszustellen, statt auf einer schlechten Note zu enden. Nicht die kritisierte Story oder der sich unrund anfühlende letzte Raid sind der Rauswerfer, sondern eben das „Best Of“.

Von mir aus kann jede Erweiterung so enden. Von der kommenden Erweiterung Dragonflight wissen wir zumindest, dass eine Rotation mit alten Dungeons sogar von Anfang an geplant ist.

Die ersten 2 neuen Dungeons, die ich mir in der Alpha ansehen konnte, seht ihr hier:

Ob sich das als richtig erweist, muss sich noch zeigen – zumindest gerade halte ich aber die Wiederverwertung alter Inhalte für eine gute Idee. Viele reisen heute noch durch alte Dungeons, sei es für Transmog, Mounts oder einfach der Nostalgie halber.

Für mich war das die Zeit nie wert, auch wenn ich gerne in Erinnerungen schwelge. Jetzt aber wirklich einen Antrieb zu haben, der mich zu meinem Glück zwingt, das gefällt mir. Auch, wenn Season 4 vor allem ein wenig die Makel von Shadowlands vertuscht, habe ich gerade wieder richtig Spaß. Und auf Dragonflight freue ich mich nun umso mehr:

