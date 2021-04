Der kommende Patch 9.1 für World of Warcraft lässt sich bereits auf dem öffentlichen Testrealm spielen. Auf dem PTR ist auch schon die Beuteliste für den neuen Raid zu finden, in dem Sylvanas Windläufer den Endboss darstellt. Unter ihrer Beute findet sich ein Schmuckstück, das auf eine berühmte Szene aus BfA anspielt und ein düsteres Geheimnis birgt.

Was ist das für ein Item? Es geht um das Schmuckstück „Old Warrior’s Soul“ (etwa: Seele eines alten Kriegers). Dieses Stärke-Schmuckstück erhöht das Tempo des Trägers im Kampf und erlaubt es ihm, verwundete Verbündete im Kampf auf Kosten seiner eigenen Lebenspunkte zu heilen.

Die Seele lässt Sylvanas Windläufer im Sanktum der Dominanz fallen, dem neuen Raid im kommenden Patch 9.1. Sie ist allerdings nicht nur einfach ein Schmuckstück, sondern auch ein Fingerzeig auf die Vergangenheit.

Was bedeutet diese Seele? Das Icon der Seele zeigt den Kopf eines Orcs. Das, zusammen mit dem Namen, lässt auf eine berühmte Figur schließen, deren Seele Sylvanas da mit sich herumträgt: Hochlord Saurfang.

Darauf deutet auch hin, dass Saurfang zu BfA ein eigenes Cinematic mit dem Titel Alter Krieger („Old Warrior“) erhielt. Sylvanas und Saurfang lieferten sich am Ende von Battle for Azeroth ein Duell, aus dem die Banshee siegreich hervorging:

Zusammen bedeutet das, dass Sylvanas offenbar Saurfangs Seele gestohlen hat, um sie für sich zu nutzen – Genau wie Arthas, der Sylvanas eigene Seele damals in sein Runenschwert Frostgram eingesperrt hat. Arthas gilt als der größte Bösewicht der WoW-Geschichte.

Schon 2018 gab es Andeutungen, dass Sylvanas immer mehr wie Arthas wird. Die Seele eines alten Kriegers, die sie bei sich trägt, scheint das nun noch einmal zu bestätigen.

Gut oder Böse? Die Diskussion um Sylvanas

Das könnte die Seele noch bedeuten: Es ist nicht ganz sicher, dass Sylvanas Saurfangs Seele tatsächlich versklavt und für sich benutzt. Einige Spieler mutmaßen etwa, dass sie einfach an der Seele hängt “wie an einem Andenken” (via wowhead).

Da alle Seelen in den Schlund wandern, seit die Maschinerie des Todes in Shadowlands gestört wurde, hätte Saurfang dort ein schlimmes Schicksal erwartet. Möglicherweise hat Sylvanas die Seele in einem Anflug an Güte gerettet und verwahrt sie nun, damit sie nicht an den Kerkermeister fällt.

Anzeichen für einen Wandel gab es bereits zuvor in einem Cinematic, das eine „gute“ Sylvanas zeigt. Gewissheit wird es aber wohl erst in Patch 9.1 geben.

So oder so haben einige Spieler mittlerweile keine Lust mehr auf Sylvanas und ihre ewigen Ränke. Sie fürchten, dass Blizzard ihre Geschichte noch weiter spinnt und sie niemals zur Rechenschaft gezogen wird für ihre Verbrechen.

Sie dient zwar als Endboss im Sanktum der Dominanz, allerdings sind sich viele Spieler sicher, dass sie dort nicht ihre gerechte Strafe erhalten wird, sondern eine Art Erlösung durchlebt:

