Einige WoW-Spieler verspotten schon jetzt den neuen Patch 9.1, haben keine Lust drauf

World of Warcraft: Shadowlands soll mit dem kommenden Patch 9.1 etliche neue Inhalte bekommen. Darunter ist auch eine Begegnung mit Sylvanas, die im Moment scheinbar als Gegenspielerin agiert. Einige Spieler haben darauf überhaupt keine Lust. Sie fürchten ein Klischee.

Was ist das für ein Patch? Der kommende Patch 9.1 bringt die ersten großen Änderungen und neue Inhalte in die achte WoW-Erweiterung Shadowlands. Im Patch stecken etwa:

Weiterführung der Pakt-Kampagnen

neue Story rund um Anduin, der zu einer Art „Arthas 2.0“ wird

Korthia, ein neues Gebiet mit täglichen Quests und mehr

der Mega-Dungeon Tazavesh

An sich sind es gute Änderungen und einige sind der Meinung, dass das Schlimmste an Patch 9.1 ist, dass es noch dauert, bis er erscheint. Allerdings sind nicht alle Spieler zufrieden mit dem, was sie erwartet.

Was ist das Problem daran? Einer der großen neuen Inhalte ist der Raid Sanktum der Herrschaft. In dieser stehen Spieler zehn Bossen gegenüber – mit einem Endkampf gegen Sylvanas Windläufer, der Bansheekönigin.

Sylvanas ist ein kontroverser Charakter, der von Spielern entweder geliebt oder gehasst wird. Eine Grauzone gibt es kaum. Und genau der Kampf gegen sie ist im Moment ein Grund für einen Teil der Community, über die kommenden Inhalte zu spotten.

„Wer ist bereit, Sylvanas nicht zu töten?“

Das kritisieren Spieler: Im WoW-Subreddit tauchen immer wieder Threads auf, in denen Spieler kritisieren, dass mit Sylvanas ohnehin nichts passieren wird. Die Spieler finden, dass die Story-Schreiber die Banshee zu sehr vergöttern:

Obwohl es einen Kampf gegen sie geben wird, sind sich die Spieler sicher, dass sonst nichts passieren wird. Der reddit-Nutzer knihT-dooG etwa schreibt zynisch: „Ich kann es kaum erwarten, am Ende von 9.1 GENUG’t zu werden und zu sehen, wie sie davon bansheet“ (via reddit).

Die Diskussion gibt es schon seit einer Weile. Vor mehreren Wochen etwa eröffnete der reddit-Nutzer AnwaAnduril einen Thread mit dem Titel: „Wer ist bereit, Sylvanas im neuen Schlund-Raid nicht zu töten und ihr Erlöser-Cinematic zu sehen?“ In seinem Text merkt er noch an: „Weil Genozid nicht wirklich so schlecht ist, wenn es nach Blizzard geht, schätze ich“ (via reddit).

Warum ist das ein Problem? Die Spieler finden, dass Blizzard seine Schurken zu oft ausschlachtet (die Bösewichte, nicht die Klasse). Sie könnten Spieler zu häufig einfach hinhalten, um dann später einen oder mehrere weitere Auftritte zu feiern.

Die Antagonisten fliehen und werden dann ihn kommenden Storys „recyclet“. Entweder frieren sie die Spieler im Kampf einfach ein und fliehen oder sie entgehen ihrer gerechten Strafe anderweitig. Sylvanas selbst hat das etwa am Ende von BfA gezeigt.

Im Ehrenduell gegen Saurfang („Mak’gora“) setzte sie ihre Banshee-Kräfte ein und floh, ehe etwa Tyrande sich an ihr rächen konnte – oder so ziemlich jeder andere, der zu dieser Zeit bereits Hass auf sie schob.

Nun fürchten Spieler, dass genau das einfach wieder passiert – oder dass Sylvanas einen sogenannten „Redemption Arc“ bekommt. Das ist ein Plot, in dem ein Bösewicht geläutert wird und zum „Guten“ konvertiert.

Anzeichen für einen „Redemption Arc“ für Sylvanas gibt es bereits und Spieler sind sich nun sicher, dass sie am Ende von 9.1 entweder noch einmal hingehalten werden, oder dass Sylvans plötzlich geläutert wird. Ähnlich, wie es Illidan auch schon wurde (via reddit).

Freude über neue Mounts und mehr

Ist wirklich alles doof? Auch wenn Sylvanas ein häufiges und wiederkehrendes Streitthema ist, ist nicht die ganze Community gegen die Entwicklung. Auf viele Inhalte freuen sich die Spieler, etwa auf die neuen Reittiere für ihren Pakt:

Hier zeigen sie zwar auch scherzhaft Parallelen auf wie die des Nachtfae-Mounts zum Hundedrachen Fuchur aus der Unendlichen Geschichte, aber scheinen allgemein zufrieden mit den Änderungen.

Auch, dass generell mehr zu tun kommt, wird generell begrüßt. Cortyn hier auf MeinMMO findet: Patch 9.1 sieht richtig gut aus und ich verstehe den Hate nicht

Das schlagen Spieler noch vor: Mit dem kommenden Patch sehen einige konstruktive Spieler auch die Möglichkeit, Probleme in Shadowlands zu beheben. Sie wünschen sich etwa eine Entfernung der Grenzen für Seelenasche, Eroberungspunkte und Ehre oder der Gebühr zum Wechseln von Bindungs-Median (via reddit).

Das mache etwa das Spielen von Twinks, also Zweitcharakteren, deutlich leichter. Hier hat Blizzard sogar bereits geholfen und einen der nervigsten Endgame-Grinds entfernt, sodass es Twinks etwas leichter haben.

WoW: Selbst Blizzard hat Angst um Patch 9.1, sagt ein Twitch-Streamer

Wann kommt Patch 9.1? Bisher gibt es noch kein konkretes Datum für Patch 9.1. Durch die Größe mit immerhin 18 neuen Bossen in einem Raid und einem Mega-Dungeon kann der Test aber auch eine Weile dauern.

Vermutlich wird der Test des Patches auf dem PTR noch im April starten. Ab da könnt ihr mit etwa 6-8 Wochen rechnen, wobei dieser Wert wegen der Größe und den Schwierigkeiten mit der aktuellen Corona-Situation noch andauern kann.

