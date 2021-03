Dass Patch 9.1 in WoW fehlt, ist ein verdammt schlechtes Zeichen

Wo bleibt eigentlich Patch 9.1 für World of Warcraft? Der fehlt – und das wirft ein düsteres Licht auf die Zukunft von Shadowlands.

Auch wenn World of Warcraft: Shadowlands einen ziemlich überragenden Start hingelegt hat und viele Spieler noch einmal von Blizzards MMORPG überzeugen konnte, langsam aber sicher sind die Inhalte vom Launch ausgelutscht. Neue Dungeons und Raids werden erwartet, die meisten warten sehnsüchtig auf Patch 9.1 Ketten der Herrschaft. Doch von dem gibt es noch kein Lebenszeichen.

Auf der BlizzConline hieß es noch, dass der Patch 9.1 frühestens auf den PTR kommen kann, wenn Patch 9.0.5 abgeschlossen ist. Damals klang das logisch, immerhin kann Blizzard nur schwer zwei Patches gleichzeitig testen – besonders dann, wenn einer davon viele neue Inhalte bringen sollte.

Allerdings ist dieses Argument inzwischen hinfällig geworden. Denn Patch 9.0.5 ist seit über 2 Wochen live und wird demnach nicht mehr auf dem PTR getestet.

Obwohl die Entwickler immer wieder betonten, dass die Corona-Pandemie nur geringe Auswirkungen auf die Entwicklung hatte und man voll im Zeitplan lag, nimmt diese Aussage Risse. Wir steuern gerade mit Anlauf auf die längste Periode zwischen der Veröffentlichung eines Addons und dem ersten richtigen Content-Patch zu.

Tyrande und der Kerkermeister werden wohl größere Rollen in Patch 9.1 haben – wenn der denn irgendwann kommt.

Sicher – noch ist diese Zeit nicht aufgebraucht und Blizzard kann noch immer überraschen. Doch wenn man sich die geplanten Inhalte für Patch 9.1 anschaut, kommt da einiges auf uns zu:

Ein neuer, großer Raid mit 10 Bossen

Ein neuer Mega-Dungeon mit 8 Bossen

Ein neues Gebiet im Schlund

Neue Kampagnen-Quests und Erweiterungen der Pakt-Systeme

Damit ist ziemlich schnell klar, dass der Patch eine lange Testphase brauchen wird, damit all diese Inhalte auch in guter Qualität erscheinen.

Patch 9.1 benötigt viel Testzeit

Patch 9.1 Ketten der Herrschaft wird kein Update, das nur 2-3 Wochen auf dem PTR ist und dann auf die Spieler losgelassen wird. Es fällt schwer, sich vorstellen, dass der Patch in unter 5-6 Wochen Testphase fertig sein wird. Vermutlich braucht er eher noch länger.

Ein weiteres, noch viel größeres Problem dürfte sein, dass Blizzard die Verzögerungen damit nur immer weiter verschleppt. Patch 9.1 ist die erste, richtig große Hürde für Shadowlands, die Blizzard so schnell wie möglich nehmen muss. Das bedeutet aber auch, dass alle Kräfte gerade auf diesen Patch gebündelt sein werden.

Das wiederum heißt im Umkehrschluss, dass die Arbeit an den folgenden Patches – also etwa 9.2 und 9.3 – brach liegt und sich ebenfalls verzögert.

In den letzten Erweiterungen hatten die Entwickler es eigentlich recht gut geschafft, die Pausen zwischen den einzelnen Patches auf einen akzeptablen Zeitraum zu reduzieren und eine gewisse Regelmäßigkeit zu etablieren.

Schon jetzt ist allerdings absehbar: Das wird mit Shadowlands nicht gelingen. Schon die Verschiebung des Releases von Shadowlands ließ damals erahnen, dass man einfach mehr Zeit braucht, um die Feinarbeit vorzunehmen. Zeit, die ansonsten schon in die Patches geflossen wäre.

Sylvanas ist der “Endboss” von Patch 9.1. Darauf freuen sich schon viele.

Verzögerung durch Pandemie nur verschleppt?

Dem Anschein nach hat Blizzard die Probleme durch die Pandemie und die Umstellung auf das Home-Office einfach verschleppt und trägt diese nun weiter vor sich her. Die Auswirkungen davon dürften und sicher die nächsten 2 Jahre noch begleiten – außer es gibt einen gehörigen Schnitt, bei dem Teile von geplanten Inhalten einfach gestrichen werden.

Sicher ist das alles noch ein bisschen die “pessimistische Glaskugel”, doch die Vorzeichen sind ziemlich schlecht. In letzter Konsequenz könnte das nämlich bedeuten, dass WoW: Shadowlands nicht nur große Pausen zwischen den Patches haben wird, sondern womöglich sogar auf einen Patch komplett verzichtet und diesen zusammenstreicht, so wie man es zuletzt in „Warlords of Draenor“ getan hatte.

Hoffen wir, dass Shadowlands als Ganzes nicht zu sehr unter diesen Verzögerungen leiden muss und die bisher recht spannende Geschichte nicht zusammengeschnitten wird, um möglichst schnell ins nächste Addon überzuleiten.

Denn bisher sieht es leider so aus, dass die Wartezeiten zwischen den Patches bei Shadowlands länger als je zuvor sein werden. Und ob Blizzard für mehr Patches die nächste Erweiterung – die schon vor einer Weile bestätigt wurde – ebenfalls einfach verschiebt, ist mehr als fraglich.

Letztendlich muss man auch festhalten, dass Blizzard für durch die Pandemie entstandene Verzögerungen nicht so viel kann. Das war immerhin für niemanden langfristig planbar. Aber das dürfte einen Großteil der Spieler herzlich wenig interessieren, wenn es keinen neuen und nicht genügend Content gibt. Denn kaum etwas verschreckt die Spieler mehr, als das Gefühl, keine neuen Ziele mehr zu haben.

Vielleicht hilft Burning Crusade Classic dabei, die WoW-Spieler als Ganzes noch ein bisschen bei der Stange zu halten und ihr Abo auch weiterhin zu bezahlen. Die von Shadowlands gelangweilten Spieler hätten hier eine Fluchtmöglichkeit, um sich in der Scherbenwelt auszutoben, bevor es dann in Retail endlich weitergeht. Aber so ein Addon für Classic kann nicht jede Content-Dürre in Shadowlands retten.

Oder wie seht ihr das?