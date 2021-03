Boosting in World of Warcraft – Sollte man das verbieten?

Boosting ist ein umstrittenes Thema in World of Warcraft. Sollte es erlaubt sein? Sollte man es strikt verbieten? Wir wollen eure Meinung.

In World of Warcraft gibt es viele Themen, bei denen die Community sich uneins ist. Das ist wenig verwunderlich, immerhin spricht Blizzards MMORPG unterschiedliche Spielertypen an. Während manche auf PvE stehen, lieben andere Rollenspiel, PvP oder einfach das Sammeln von Erfolgen. Doch kaum etwas in WoW wird so wild diskutiert wie das Thema des Boostings.

Was ist Boosting? Boosting kann in MMORPGs für mehrere Aktivitäten stehen, in den meisten Fällen geht es aber darum, dass ein erfahrener Spieler einen nicht so erfahrenen Spieler unterstützt und so zu Belohnungen bringt, die er ohne diese Hilfe nicht hätte erreichen können.

Das kann ein niedrigstufiger Charakter sein, der sich von einem erfahrenen Spieler durch Dungeons ziehen lässt, damit er schnell Erfahrungspunkte sammelt.

Das kann aber auch eine ganze Raidgruppe sein, die anbietet, gegen eine gewisse Summe einen Spieler mitzunehmen, damit er dabei ist, wenn besonders lukrative Bosse getötet werden und er so Erfolge, Reittiere oder andere Beute bekommt.

Im PvP gibt es das auch. Hier helfen dann 2-4 Mitspieler dabei, die PvP-Wertung zu steigern. Dadurch bekommt man Zugriff auf starke Waffen und solide Ausrüstung, die auch im PvE nützlich ist.

Diese Dienste werden zumeist gegen Ingame-Gold angeboten und sind damit auch legal und explizit erlaubt. Allerdings gibt es auch illegales Boosting, bei dem Echtgeld fließt – wenn das auffliegt, kassieren die Teilnehmer zumeist eine Sperre.

In dieser Umfrage soll es speziell um das Boosting im Endgame gehen, also das Erreichen eines besonderen Erfolges im PvE (etwa einen mythischen Kill) oder PvP, häufig in Verbindung mit starken Belohnungen.

Blizz findet’s okay – solange kein Echtgeld fließt.

Boosting spaltet die Spieler: Die Spielerschaft von WoW ist gespalten, wenn es um das Thema Boosting geht. Erst gestern haben wir über eine bekannte Streamerin berichtet, die offen zugibt, sich im PvP boosten zu lassen, um dann im PvE effektiver spielen zu können. Sie wurde dafür harsch kritisiert und bekommt das noch Monate später vorgehalten.

Boosting in WoW – Pro und Contra

Was spricht für das Boosting? Nutzer und Anbieter von Boosting-Angeboten haben eine Reihe von Pro-Argumenten, die für Boosting sprechen. Dazu gehören:

Boosting als Einnahmequelle: Viele Spieler farmen nicht gerne Gold auf herkömmlichem Wege. Mit dem Boosting lässt sich Gold verdienen, indem man anderen Spielern bei etwas hilft, an dem man selbst Spaß hat. Eine Win-Win-Situation.

Nutzen für Gold: Reiche Spieler können mit dem Gold Dinge kaufen, die sie wirklich gerne haben wollen und haben damit einen Nutzen für ihren großen Schatz.

Außerdem ist WoW ein soziales Spiel, bei dem man häufig auf die Hilfe anderer Spieler angewiesen sei. Wenn man einen Verzauberer um eine Verzauberung bittet und dafür bezahlt, würde das auch nicht als Boosting bezeichnet. In beiden Fällen kauft der Kunde Fähigkeiten von Spielern ein, über die er selbst nicht verfügt.

Was spricht gegen Boosting? Gegenargumente gegen das Boosting liest man immer wieder. Zu den wichtigsten gehören:

Pay2Win: Für manche ist es eine direkte Form des „Pay2Win“, da man WoW-Gold mit WoW-Marken kaufen kann und davon wiederum die Booster bezahlt.

Entwertung von Prestige: Einige Erfolge und Items in WoW sind selten und nur für die besten Spieler gedacht. Sich diese Belohnung zu erkaufen, entwertet sie.

Zuletzt ist – gerade in WoW – auch die Werbung für Boosting-Angebote ein Problem. Viele Chat-Kanäle werden nur noch damit vollgestopft und in zahlreichen Fällen auch der Gruppenfinder dafür missbraucht. Im Falle des Gruppenfinders ist das allerdings nicht erlaubt, weshalb man diese Gruppen auch melden kann.

Boosting – Ja oder Nein?

Aber kommen wir nun zu Euch. Wir wollen wissen, was ihr zum Thema Boosting denkt. Wählt in der unten stehenden Umfrage, welche Meinung eure am besten widerspiegelt.

Wenn ihre eure Antwort noch ein bisschen ausführen wollt, dann hinterlasst doch einen Kommentar und erklärt, wie ihr zum Boosting steht und warum. Womöglich wird euer Kommentar dann in einem Folge-Artikel Verwendung finden, wenn es an die Auswertung der Umfrage geht.