Die WoW-Streamerin Naguura hat sich im PvP von anderen helfen lassen und dafür gezahlt. Dafür erntet sie Kritik – und schießt scharf zurück.

Boosting in World of Warcraft ist ein heikles Thema, bei dem die Meinungen stark auseinander gehen. Manch einer stört sich an den Boosting-Angeboten im Handelschannel, andere finden, dass solche Dinge gar nicht genutzt werden sollten. Die Twitch-Streamerin Naguura stand öffentlich dazu, dass sie sich im PvP boosten ließ – und wurde dafür harsch kritisiert.

Was ist Boosting?

In WoW und anderen MMORPGs spricht man in aller Regel von Boosting, wenn Spielern zu einem Erfolg oder einer Wertung verholfen wird, die sie alleine nicht erreichen könnten. Zumeist bieten erfahrene Profi-Spieler dieses Boosting an, um dann einen anderen Spieler gegen einen entsprechenden Gold-Betrag zu entsprechenden Leistung zu verhelfen. Das kann das Bezwingen eines schwierigen Bosses im PvE, aber auch das Erreichen eines hohen Ranges im PvP sein.



Gegen Gold sind solche Dienste – zumindest in WoW – ausdrücklich erlaubt.

Wer ist das? Caroline Forer dürfte den meisten unter dem Namen „Naguura“ bekannt sein. Unter diesem Namen streamt sie auf Twitch und veröffentlicht auch viele Videos auf YouTube. Auf Twitch hat Naguura knapp 250.000 Follower, im Schnitt schauen knapp 2.700 Zuschauer ihre Streams (Stand 22.03., letzte 30 Tage, via SullyGnome). Auf YouTube erreichen ihre Videos zumeist zwischen 30.000 und 100.000 Views.

Außerdem ist Naguura regelmäßig eine Casterin beim MDI, dem Mythic Dungeon International. Dort versuchen die besten Gruppen der Welt, die härtesten Dungeons von WoW in Rekordzeit abzuschließen.

Was ist passiert? Vor einigen Wochen veröffentlichte Naguura ein Video, in dem sie ganz offen zugab, dass sie sich in der Arena von WoW von einigen Mitspielern hat boosten lassen. Die beiden Spieler halfen ihr dabei, auf ein Arena-Rating von 2.400 zu kommen, damit sie sich die Waffen mit Item-Level 233 kaufen kann. Naguura wollte die Waffen haben, um ihre Gilde beim mythischen Raiden besser unterstützen zu können und mehr Leistung im PvE zu erbringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Sie macht da gar keinen Hehl draus, stand offen zum Boosting und machte sogar ein kleines Highlight-Video mit den lustigsten Szenen aus dieser Boosting-Session. Darin erklärte sie auch, dass sie absolut keine PvP-Spielerin sei und es ihr schlicht um eine Verbesserung für den Raid ging.

Das Gold für dieses Boosting verdiente sie übrigens in Battle for Azeroth. Dort gehörte sie nämlich selbst zu einer Boosting-Gruppe und verkaufte zusammen mit ihrem Raid Boss-Kills, etwa von N’Zoth in Ny’alotha.

Viel Kritik seit dem Video: Seit Naguura das Video veröffentlicht hat, kommen fast täglich Leute in ihren Chat, nur um anzumerken, dass sie ja „Boosted“ sei. Naguura reagiert darauf nach Wochen deutlich genervt und erklärt, dass man damit nichts Sinnvolles im Chat beitragen würde. Immerhin decke man da nichts Geheimes auf – sie habe ihr Boosting öffentlich mit allen geteilt und gestreamt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Manch einer meint sogar, dass man sie deswegen nicht mehr als Caster für das MDI antreten lassen sollte, was Naguura als „lächerlich“ betitelt.

Boosting ist großes Thema, viele schweigen: Naguura führt weiter aus, dass sie versteht, warum die meisten Leute nicht öffentlich darüber reden, dass sie geboostet werden. Anhand der Reaktionen der Leute auf sie, die das Ganze öffentlich gemacht habe, sehe man schon, warum die meisten Spieler dazu schweigen. Dabei sei Boosting bei den Profi-PvE-Spielern in dieser Season ganz normal. So erzählt Naguura:

Die Leute reden nicht darüber, dass sie geboostet werden, wegen Reaktionen wie eurer. Ich habe öffentlich darüber geredet, dass ich geboostet werden, es gestreamt und so weiter. Und schau dir all die Gegenreaktionen an, die ich dafür bekommen habe. […] Und ich kann damit leben. Es ist okay, dass die Leute so sind. Aber ihr wundert euch, dass andere nicht über ihre Boosts reden? Ich sage euch, und da übertreibe ich nicht, fast jeder einzelne High-End-PvE-Spieler wird im PvP geboostet. Fast jede einzelne Person die ich [in WoW] kenne, wurde im PvP in dieser Saison geboostet.

Wie seht ihr das? Ist Boosting okay, vor allem, wenn man damit so offen umgeht? Oder ist das ein klares No-Go und sollte gar nicht erst möglich sein?