WoW ist für Nahkämpfer einfacher geworden – Habt ihr’s bemerkt?

Einer der nervigsten Affixe für Nahkämpfer in World of Warcraft wurde abgeschwächt. Boshaft ist nun nicht mehr ganz so böse.

In den letzten Erweiterungen von World of Warcraft gab es immer wieder Kritik, dass Nahkämpfer es zu schwer hätten, verglichen mit Fernkämpfern. Besonders in Wochen mit einigen fiesen Affixen ist das auch durchaus so gewesen. Je nach Affix werden Nahkämpfer gar nicht erst in Gruppen mitgenommen – einer davon war der Affix „Boshaft“. Der wurde nun abgeschwächt.

Was ist Boshaft? Boshaft ist ein Affix, der bei „Mythisch+“-Dungeons auftauchen kann. Er sorgt dafür, dass getötete Feinde nach dem Ableben noch einen Geist entstehen lassen. Der Geist fokussiert einen zufälligen Spieler, schwebt langsam auf diesen zu und verursacht mit Nahkampfangriffen massiven Schaden. Sie können mit Betäubungen und ähnlichen Effekten kontrolliert werden, sterben durch hohen Schaden und verenden nach einigen Sekunden von ganz alleine.

Was war das Problem? Die Schläge der Geister verursachen massiven Schaden, der viele Charaktere mit 1-2 Attacken bereits aus dem Leben prügelt. Vor allem Nahkämpfer haben es schwierig, da die Geister aus den Leichen der Gegner entstehen und sich damit direkt in Angriffsreichweite der Nahkämpfer befinden. Werden Nahkämpfer fokussiert, ist es schwierig, dem ersten Angriff zu entgehen.

Nahkämpfer wurden wütend – kein Wunder, wenn die Mobs sie so schnell aus den Latschen hauen.

Was wurde geändert? Blizzard hat ein paar kleine Änderungen vorgenommen, die zwar nicht in den Patchnotes zu Update 9.0.5 standen – wie auch diese 10 geheimen Änderungen -, aber doch von einigen Spielern bemerkt wurden. Dazu gehören:

Die Nahkampfreichweite der Geister scheint deutlich reduziert worden zu sein. Vorher berichteten Spieler davon, dass die Geister mitunter über 8-10 Meter zuschlagen konnten. Das wurde offenbar geändert.

Fokussierte Spieler haben nun deutliche rote Augen über dem Charakter schweben, um zu signalisieren, dass sie angegriffen werden. Vorher waren die Augen schwach violett und schwieriger in der Hitze des Gefechts zu bemerken.

Diese Neuerungen sind zwar nur Kleinigkeiten, dürften das Leben der Nahkämpfer aber deutlich einfacher gestalten und zu schnelleren Reaktionen führen, die mit weniger Treffern belohnt werden.

Werden Nahkämpfer nun wieder mitgenommen? Ob Nahkämpfer damit wieder gern gesehen sind in Wochen mit „Boshaft“, wird man wohl abwarten müssen, bis alle Spieler diese Änderung bemerkt haben. Grundsätzlich ist der Affix aber auch weiterhin für Nahkämpfer problematischer, da die Geister nach wie vor in Nahkampfreichweite erscheinen.

Aber auch eine kleine Verbesserung ist eine Verbesserung – jeder Tod weniger hilft immerhin dabei, auch hochstufige Dungeons zu meistern.

Was haltet ihr von den Anpassungen? Brauchen Nahkämpfer noch mehr „Hilfe“? Oder sind die Affixe gut aufgeteilt?