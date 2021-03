Um auf Stufe 30 zu gelangen, hat er übrigens einen Trick genutzt. Sein Account war damals noch ein „Starter Account“. Wenn Starter-Accounts Stufe 20 erreichen, können sie nicht weiter leveln. Angesammelte Erfahrung wird aber dennoch gespeichert und „ausgezahlt“, sobald man den Starter-Account in einen bezahlten Account umwandelt. So konnte Nobb genug XP ansammeln, um sofort von Stufe 20 auf 30 zu leveln.

Was hat er gemacht? Der Goblin Nobb ist nicht wie all seine anderen grünen Kollegen mit Stufe 4 oder 5 von der Startinsel Kezan geflohen, sondern geblieben – die finale Quest hat er schlicht nie abgeschlossen. Seither levelt er auf seine Art und Weise auf Kezan. Da die Insel nur für wenige Level zugänglich ist und man danach eigentlich auf eine andere Insel gelangt, gibt es hier auch keine Kräuter oder Erze.

Manche spielen World of Warcraft einfach „anders“. Der Goblin Nobb will seine Heimat nicht verlassen – er erreicht Stufe 50 auf Kezan.

