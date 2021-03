WoW: Ab heute verdient ihr jede Woche mehr Gold

Lohnt sich das überhaupt? Das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich ist der Aufwand von 1.000 Anima für 1.600 Gold recht hoch. Wer jedoch ohnehin in der Woche seine 1.000 Anima sammelt – egal ob durch Weltquests, Dungeons oder Raids – der sollte die Mission einfach annehmen und sie nebenbei abschließen. Denn wer lässt schon 1.600 Gold liegen, die man einfach so geschenkt bekommt?

In World of Warcraft bekommt ihr nun jede Woche 1.600 Gold „im Vorbeigehen“. Eine Questbelohnung wurde deutlich verbessert.

