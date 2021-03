Die WoW-Stadt Donnerfels sieht in der Unreal Engine so gut aus, dass man sie glatt für einen realen Ort halten könnte. Seht am besten selbst.

Immer mal wieder berichten wir darüber, dass manch ein Fan von World of Warcraft die Spielwelt von Azeroth auch in anderen Bereichen nachbaut. Dabei wird versucht, verschiedene Orte in der Unreal Engine umzusetzen. Doch kaum eines dieser Projekte war so überzeugend, wie das von Aleksandr Timoshenko.

Was hat er gebaut? Auf reddit wurden einige Bilder von Aleksandr Timoshenkos Projekt gepostet. Er hat versucht, Donnerfels, die Hauptstadt der Tauren in World of Warcraft, möglichst detailgetreu nachzubauen. Wie überzeugend das Ergebnis ist, könnt ihr auf diesen Bildern sehen.

Donnerfels in Unreal – unwirklich schön.

Das große Totem als Zentrum von Donnerfels.

Vor allem im direkten Vergleich mit den Bildern aus World of Warcraft lässt sich erkennen, wie detailgetreu gearbeitet wurde und wie fantastisch das eigentlich aussieht.

Im direkten Vergleich …

… fallen die Details besonders gut auf.

So reagieren die Spieler: Im Subreddit von WoW sind die Spieler begeistert und loben nicht nur die vielen Details, sondern auch den hohen Grad an Realismus. So erklären mehrere Spieler, dass man diese Bilder ganz locker als Grundlage für einen Live-Action-Film zu Warcraft nehmen könnte.

Beeindruckende Details erschaffen ein verdammt gutes Bild.

Allerdings gibt es auch ein wenig Kritik. Ein paar Stimmen meinen, dass Donnerfels ein wenig mehr Farbe bräuchte, um wirklich so wie in WoW dargestellt zu werden. Die Bilder wirkten ein wenig „farbentsättigt“ und würden daher den eher warmen Stil von Donnerfels ein wenig verfehlen.

Lange Tradition von Projekten: Schon zahlreiche Fans haben versucht, unterschiedliche Teile aus Azeroth in anderen Spielen oder Programmen nachzubauen. Einige der coolsten Umsetzungen findet ihr hier:

Auch wenn der Stil und die Qualität dieser Projekte schwankt, haben sie doch alle eine große Leidenschaft für die WoW-Welt gemein und sind äußerst beeindruckend.

Was haltet ihr von dieser Donnerfels-Variante? Cool und beeindruckend? Oder viel zu realistisch und daher nicht passend zum Warcraft-Stil?

