WoW in moderner Grafik: So gut könnte das Schlingendorntal aussehen

Ein Fan hat das Schlingendorntal von World of Warcraft in der Unreal Engine 4 nachgebaut. Eines der wohl besten Projekte bisher.

Immer mal wieder kommt es vor, dass einige Fans Gebiete aus World of Warcraft in der Unreal Engine 4 nachgebaut haben. Doch das Projekt des YouTubers Darek Zahálka dürfte dem Ganzen die Krone aufsetzen. Seine Umsetzung des Schlingendorntals aus World of Warcraft ist einfach atemberaubend.

Was ist zu sehen? Das Video wird begleitet von ruhigen Klängen (nicht die originale WoW-Musik) und zeigt einen Teil des Schlingendorntals. Wer dort schon einige Male gequestet hat, wird die Ruinen, die charakteristische Hängebrücke und die Ruinen in der Ferne sofort erkennen können. Durch die tolle Beleuchtung und detailreiche Umgebung wirkt der Dschungel nahezu lebendig.

Wer aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr seinen Urlaub ins Wasser fallen lässt, kann sich zumindest ein paar Minuten Verschnaufpause bei dieser Videorundfahrt verschaffen. Dabei ist die Gefahr auch nicht so groß, von wilden Tieren angegriffen zu werden.

Allerdings muss man auch sagen, dass das Video nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Schlingendorntals zeigt. Das ganze Gebiet wurde wohl nicht nachgebaut. Dafür ist der gezeigte Ausschnitt extrem detailverliebt und hat so viele Kleinigkeiten, dass man wohl darüber hinwegsehen kann.

Der Screenshot und das Projekt – sehr detailgetreu. Bildquelle: reddit.com/r/wow

Vergleichsfotos zeigen die Details: Im Reddit-Beitrag zu diesem Video hat der Ersteller auch ein paar „Work in Progress“-Bilder veröffentlicht. Hier sieht man, wie die Rohfassung ausgesehen hat und auch, welche Screenshots er als Inspiration und Vorlage genutzt hat. Das macht das Endergebnis nur noch beeindruckender.

Würdet ihr die ganze World of Warcraft gerne in moderner Grafik sehen? Oder sollte Blizzard um jeden Preis an dem Comic-Grafikstil festhalten?