World of Warcraft in aktueller Grafik? Ironforge in Unreal Engine 4 könnte ein echter Hingucker werden, wie dieses Video zeigt.

Auch wenn die Grafik von World of Warcraft dank des Comic-Looks mehr oder weniger zeitlos ist, entspricht sie doch schon länger nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik – selbst wenn WoW bald Raytracing bekommt. Das nehmen viele Leute zum Anlass, um besondere Orte aus der World of Warcraft etwa in der Unreal Engine 4 nachzubauen und so einen modernen und realistischeren Look zu verpassen.

Eine dieser Personen ist der YouTuber Brian Vagie, der sich die Zwergenstadt Ironforge (Eisenschmiede) vorgenommen hat. Die große Hauptstadt aus World of Warcraft hat er mit Details nachgebaut, ebenso wie einen großen Teil des umliegenden Gebiets Dun Morogh.

Das Video dazu könnt ihr euch hier anschauen:

Ironforge in moderner Grafik – so könnte es aussehen.

Was ist zu sehen? Neben dem imposanten Berg mit den Türmen der Zwerge ist vor allem die Schmiede im Inneren ein Hingucker. Auch die verschiedenen Viertel sind detailreich gestaltet, vor allem das Tüftlerviertel hat viele kleine Eigenheiten, die Gnom-Spieler kennen dürften. Die Reise endet schließlich in der Tiefenbahn, die Ironforge mit der Menschenhauptstadt Sturmwind verbindet.

Das wird kritisiert: An diesem Beispiel von Ironforge gibt es aber auch eine Menge Kritik. Das liegt vor allem daran, dass der Ersteller es mit der Beleuchtung und den Bloom-Effekten wohl ein bisschen übertrieben hat. Dadurch reflektieren viele Objekte zu stark und die vielen Details wirken unpassend, als wären sie nicht integrierter Teil der Umgebung. Mit ein bisschen abgeschwächten Effekten könnte Ironforge aber gut in der modernen Grafik funktionieren.

Was haltet ihr von Ironforge in Unreal Engine 4? Wäre es cool, WoW mal in einer moderneren und realistischeren Grafik zu erleben? Oder würde das die Spielerfahrung ruinieren?