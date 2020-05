WoW als Action-RPG? So cool könnte es aussehen

Ein kurzes Video zeigt eine Passage aus World of Warcraft, allerdings im Stil von Dark Souls. Wie cool das aussehen würde, könnt ihr hier sehen.

Mit über 15 Jahren ist World of Warcraft eines der langlebigsten Spiele aller Zeiten. Doch nach so vielen Jahren hat sich der eine oder andere Gamer vielleicht auch schon ein bisschen an Azeroth sattgesehen und sehnt sich nach einem neuen Gewand für das MMORPG. So groß und umfangreich wie die Spielwelt ist, wäre eine Umsetzung mit zahlreichen Schauplätzen auch kein Problem. Wieso also nicht ein Action-RPG, wie es der Reddit-Nutzer „fairafar“ geplant hatte?

Dass WoW in moderner Grafik cool aussehen könnte, haben wir bereits gesehen – etwa in Ironforge oder auch beim Dämmerwald.

Das ist im Video zu sehen: Der kleine Clip zeigt eine Szene, die besonders Worgen-Spielern bekannt vorkommen dürfte. Während der Intro-Erfahrung der Worgen, müssen diese sich in einer Kathedrale verschanzen. Genau dieser Schauplatz wurde für einen Bosskampf gewählt. Der Charakter tritt hier gegen einen „Cathedral Worgen“ an und muss ihn mithilfe von Fähigkeiten niederstrecken. Erschaffen wurde das Ganze in der Unreal Engine 4, allerdings mit vielen Assets aus World of Warcraft.

So läuft der Kampf ab: Auch wenn der Kampf recht simpel ist, da der Worgen wohl nur eine Attacke besitzt, ist doch interessant zu sehen, wie cool so ein Spiel in der typischen WoW-Grafik mit einem Action-Kampfsystem ablaufen könnte. Der Hauptcharakter hat dabei zumindest eine Spezialfähigkeit, die offenbar auch Mana kostet.

Inzwischen wurden die Reddit-Posts, sowie die Videos auf den meisten Plattformen gelöscht und sogar der Reddit-Account von „fairafar“ existiert nicht mehr. Warum er dies gemacht hat, ist nicht klar. Einige vermuten, dass er eine Unterlassungsaufforderung von Blizzard erhalten habe. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht und das erklärt auch nicht, warum er seinen Account gelöscht hat.

Was haltet ihr von diesem „Warcraft-Action-RPG“? Würde so etwas funktionieren?