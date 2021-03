Patch 9.0.5 von World of Warcraft hat viele Dinge verändert. Eine ganze Menge davon stand nicht in den Patch Notes – diese geheimen Änderungen nennen wir.

Im Regelfall veröffentlicht Blizzard immer umfangreiche Patch Notes zu den Updates für World of Warcraft. Das war auch bei Patch 9.0.5 der Fall, allerdings gibt es eine ganze Reihe von Änderungen, die nicht in den Patch Notes stehen. Das sind oft nur Kleinigkeiten, mitunter aber nette Neuerungen, die einfach vergessen wurden einzutragen. Die Kollegen von wowhead haben eine Reihe von Dingen gefunden, die nicht in den Patch Notes standen – die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

1. Neue Abkürzung für Venthyr

Spieler, die sich dem Pakt der Venthyr in Revendreth verschrieben haben, dürfen sich über eine neue Fledermaus freuen. Diese bringt die Spieler direkt an die Oberfläche von Sündensturz. Bisher gab es eine solche Fledermaus nur auf einer der beiden Ebenen, jetzt ist sie auf beiden Ebenen verfügbar und kürzt so Laufwege ab.

Neue Abkürzungen bei den Venthyr machen das Reisen in Revendreth noch angenehmer.

2. Oribos hat mehr Briefkästen bekommen

In Oribos findet ihr nun zwei neue Briefkästen und müsst nicht immer erst bis zum Gasthaus laufen. Ein Briefkasten befindet sich im Nordosten des inneren Kreises, genau vor der Halle mit der großen Schatzkammer und der Bank. Einen weiteren Briefkasten gibt’s ganz im Westen, wenn ihr vom Portal in die Stadt hineinlaufen wollt, genau vor der Enklave.

Zuvor mussten die Spieler sich alle vor dem Gasthaus sammeln, was oft zu Anzeigeproblemen geführt hat.

3. Ehre gegen Ehrenabzeichen tauschen

Wer zu viel Ehrenpunkte besitzt und noch alte PvP-Transmogsets kaufen möchte, für den gibt es eine gute Nachricht. Es ist nun möglich, die angesammelte Ehre direkt gegen Ehrenmarken einzutauschen, mit denen man alte Sets und Waffen kaufen kann. Der Umtausch ist beim normalen PvP-Händler in der Enklave von Oribos möglich.

Der Preis liegt bei 2.000 Ehre für 5 Ehrenabzeichen.

Wer viel PvP macht, kann nun mehr Ehrenabzeichen einheimsen.

4. Rendel ist nun reich

Der kleine Rendel steht seit einer ganzen Weile im Schloss Nathria und repariert fleißig die Rüstung von Spielern, die immer wieder an den Bossen des Raids scheitern. Blizzard hat offenbar erkannt, dass Rendel sich an den Reparaturkosten dumm und dämlich verdienen müsste und hat ihm nun einen Goldhaufen spendiert. Schade, dass man mit Gold so wenig in Revendreth anfangen kann, sonst hätte der Kleine wohl nun ausgesorgt …

5. Männliche Blutelfen lächeln nun fies

Die männlichen Blutelfen wurden verändert – zumindest ihre Gesichter. Viele der Gesichter haben nun ein ausgeprägteres Kinn, eine etwas kleinere Nase und vollere Lippen. Die Änderung ist zwar nur sehr klein, doch wer schon Jahre einen Blutelfen als seinen Hauptcharakter spielt, dürfte die Änderung bei einem Blick ins Gesicht sofort feststellen.

Die Gesichter der Blutelfen wurden leicht verändert. Bildquelle: wowhead

Das führt dazu, dass männliche Blutelfen ein bisschen fieser lächeln als vorher.

6. Mehr XP für Abenteurer

Einige der Abenteurer-Missionen der Pakte wurden deutlich verbessert, wenn sie Erfahrungspunkte gewähren. Anstatt 1.200 oder 1.500 XP zu gewähren, geben die Quests nun 1.500 und 2.500 Erfahrungspunkte. Damit solltet ihr schneller in der Lage sein, eure Abenteurer zu leveln und das ganze Team möglichst bald auf Stufe 60 zu bringen.

Allerdings wurden die entsprechenden Missionen im gleichen Zug in „rare“ und Elite-Quests umgewandelt, weshalb sie künftig mehr Anima verschlingen.

7. „Turnspeed“-Tempo wurde abgeschwächt

Wer sich nicht mit der Maus, sondern über einen Tastendruck dreht, konnte die Geschwindigkeit bisher über den Befehl „/console turnspeed [Zahl]“ anpassen. Das Maximum lag hierbei bei 1.000, wurde jetzt jedoch auf 700 heruntergesetzt. Bei maximaler Geschwindigkeit kam es zuvor zu Anzeigefehlern bei anderen Spielern.

Die Änderung kommt, nachdem vor einigen Wochen ein Bug festgestellt wurde, bei dem Priester die Geschwindigkeit von anderen Spielern ändern konnten.

WoW: Priester nutzen gerade fiesen Exploit aus, den ihr kennen solltet

8. Geisterwölfe haben langsamere Animation

Schamanen, die sich in einen Geisterwolf verwandeln, dürften eine Änderung an den Animationen wahrgenommen haben. Die Rennen-Animation des Geisterwolfes wird nun langsamer angezeigt. An der tatsächlichen Bewegungsgeschwindigkeit hat sich allerdings nichts geändert, das ist nur eine optische Anpassung.

9. Neues Haus in Elwynn

Im Wald von Elwynn ist ein neues Haus aufgetaucht. Der Nutzen davon ist nicht bekannt, zumindest scheint das Häuschen bisher in keine Quest eingebunden zu sein. Es wäre denkbar, dass dies nur eine Referenz an D&D ist, da der Name einem wichtigen Charakter aus dem Spiel gleicht. Allerdings wäre es auch denkbar, dass ein neues, im Spiel verstecktes Rätsel irgendwann zu diesem Haus führen wird.

Ein neues, mysteriöses Haus im Wald von Elwynn – bisher ohne Zweck. Bildquelle: wowhead

10. Mehr Überblick über euer Gold

Wenn ihr nun ein Handelsfenster mit einem NPC öffnet und Gegenstände aus dem Inventar verkauft, dann bekommt ihr am Ende im Chat eine Nachricht, die euch genau anzeigt, wie viel ihr durch sämtliche Verkäufe erhalten habt. Das hilft, um eine kleine Zusammenfassung zu bekommen, wie viel Wert der ganze graue Schrott eigentlich hatte, den man aus dem Inventar verbannt hat.

Habt ihr noch eine Neuerung entdeckt, die nicht von Blizzard verraten wurde? Ist euch etwas Neues aufgefallen?