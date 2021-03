WoW: Patch 9.0.5 ist live – Und es gibt eine ganze Menge Probleme

Was für Probleme gibt es? Innerhalb der ersten Stunden nach der Veröffentlichung gab es eine Reihe von Meldungen zu möglichen Problemen und Schwierigkeiten. So wurden folgende Probleme festgestellt:

Was ist neu in Patch 9.0.5? Der Mini-Patch 9.0.5 enthält nur relativ wenig neuen Content. Es gibt zwar zwei neue Reittiere, wovon eines das große Community-Mount Wandernder Urtum ist. Ansonsten bringt das Update aber vor allem das Tapferkeitssystem zurück, mit dem Spieler ihre Items aus „Mythisch+“-Dungeons aufwerten können.

Nach langem Warten ist nun der kleine Patch 9.0.5 in World of Warcraft live. Neben einigen neuen Features, wie dem Sammeln von Tapferkeitspunkten, gibt es aber auch eine Reihe von Fehlern. Zum Glück haben die Amerikaner den Patch schon ein paar Stunden länger, sodass Blizzard bereits an Hotfixes arbeiten konnte.

