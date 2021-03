WoW ändert neue Währung in letzter Sekunde, entfernt Limitierung

Welche Caps gibt es dann noch? Eine Obergrenze für Tapferkeitspunkte gibt es aber weiterhin. Diese begrenzt allerdings nicht mehr, wie viel euer Charakter gleichzeitig besitzen kann, sondern bildet nur das absolute Cap dessen, was ihr überhaupt verdienen könnt. Dieses Cap liegt zu Beginn bei 5.000 Punkten und wird dann jede Woche um 750 zusätzliche Punkte erhöht. Wer später anfängt, kann also gleich zu den anderen Spielern aufschließen, indem er einfach etwas mehr Zeit in Dungeons investiert.

Warum wurde das geändert? Einen genauen Grund hat Blizzard nicht genannt, ausschlaggebend dürfte aber wohl das starke Feedback sein. Viele Spieler hatten sich darüber beschwert, dass das Cap von 1.500 Tapferkeitspunkten im Inventar ein Hindernis wäre. Vor allem, da in „Mythisch+“-Dungeons nur vergleichsweise wenig Items droppen, besteht die Gefahr, dass Spieler an das 1.500er Cap gelangen, ohne ein einziges Item zu besitzen, das sie aufwerten wollen.

