WoW: Wann kommt Patch 9.1 Ketten der Herrschaft?

Erstmal muss Patch 9.05 erscheinen: Bevor Patch 9.1 Ketten der Herrschaft überhaupt getestet werden kann, müssen erstmal die Arbeiten an Patch 9.0.5 abgeschlossen werden. Das dürfte zwar in den nächsten Wochen der Fall sein, denn Update 9.0.5 hat bereits einen „Release Candidate“ – aber bisher sind die Server noch online.

Langsam aber sicher sind die Start-Inhalte von WoW: Shadowlands abgeschlossen. Die Pakt-Kampagnen haben schon längst ein Ende gefunden und in der kommenden Woche haben auch die meisten Spieler Ruhm-Stufe 40 erreicht und damit das aktuelle Maximum. So manch einer schielt deswegen schon hungrig auf neuen Content.

