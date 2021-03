Wer keine Lust auf „richtiges“ Leveln hat und sich nebenbei lieber von einer Serie oder Filmen berieseln lässt und am Ende trotzdem Charaktere auf Stufe 60 will, für den könnte sich diese Methode anbieten.

Am besten geht der Kampf mit einem „Eisernes Sternchen“. Das Haustier gibt’s in den Verwüsteten Landen, es wird aber auch oft im Auktionshaus angeboten. Achtet darauf, dass euer Sternchen einen hohen Angriffswert hat, damit die Kombo funktioniert. Im Kampf benutzt ihr:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Langsam aber sicher haben die meisten Spieler alle Inhalte von World of Warcraft: Shadowlands gesehen. Doch der nächste Patch liegt noch in weiter Ferne, denn das Update 9.1 Ketten der Herrschaft dürfte noch mehrere Monate auf sich warten lassen . Da will so manch einer gerne einen Zweit- oder Dritt-Charakter leveln. Doch das frisst Zeit und ist mühselig.

Insert

You are going to send email to