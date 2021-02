Warcraft Mobile lässt auf sich warten, dabei ist das Spiel wohl schon seit 4 Jahren in Entwicklung. Warum kommt da noch nichts?

Viele Spieler gingen davon aus, dass Blizzard auf der BlizzConline 2021 endlich das erste Warcraft Mobile ankündigen würde. Immerhin schwebt das Gerücht schon lange in der Luft. Während eines Earning Calls erklärte Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard, dass solche Spiele schon „im fortgeschrittenen Entwicklungszustand“ seien.

Doch auf der BlizzCon kam nichts. Wie lange arbeitet Blizzard nun wirklich schon daran?

3D-Artist verrät grobe Entwicklungszeit: Ein paar genauere Informationen gab es durch einen Tweet von Clayton Chod. Der ist 3D-Artist bei Blizzard und verlinkte ein Stellenangebot, zu dem er auch ein bisschen was über das aktuelle Projekt verriet:

Wir haben die Beschreibung für unser Stellenangebot in ‚Environment Art‘ auf den neusten Stand gebracht. Wir arbeiten tatsächlich an einem Warcraft Mobile-Game. Ich arbeite schon die längste Zeit, die ich bei Blizzard bin daran und es ist wirklich ein fantastisches Team!

Damit wurde nicht nur ein „Warcraft Mobile“ offiziell von einem Blizzard-Mitarbeiter bestätigt, sondern es lässt auch ein paar Rückschlüsse auf die Entwicklungszeit zu.

Schaut man sich das Linkedin-Profil von Clayton Chod an, sieht man, dass er bereits seit Juli 2016 für Blizzard arbeitet. Davon ausgehend, dass er zeitnah in das Mobile-Team verschoben wurde, dürfte Warcraft Mobile seit Anfang oder Mitte 2017 in Entwicklung sein. Das wären dann inzwischen 4 Jahre und damit für ein Mobile-Spiel eine recht lange Zeit.

Wann gibt’s endlich mehr Infos?

Warum wurde auf der BlizzCon nichts gezeigt? Darüber kann man leider nur spekulieren. Vielleicht ist das Spiel noch nicht vorzeigbar oder die Entwicklung hat sich, wie in fast allen Bereichen, durch die Corona-Pandemie deutlich verzögert. Immerhin dürfte das auch schon beim neuen WoW-Patch für Verspätungen gesorgt haben.

In jedem Fall dürfte Blizzard klar sein, dass sie vornehmlich eine Gruppe an PC-Spielern überzeugen müssen. Vielleicht ist das der Grund, dass man Warcraft Mobile, anders als Overwatch 2 oder Diablo 4, noch nicht in einem frühen Zustand zeigt.

Blizzard könnte sicherstellen wollen, dass das gezeigte Material bereits qualitativ hochwertig ist und damit die Chance hat, die skeptischen PC-Spieler zu überzeugen. Das geht aber nur, wenn die Entwicklung schon weit vorangeschritten ist.

Wann wir endlich konkrete Infos zu einem Warcraft Mobile bekommen, ist also weiterhin unbekannt. Womöglich werden wir uns alle noch ein weiteres Jahr gedulden müssen und auf der BlizzCon 2022 gibt es dann die News.

Was erwartet ihr von einem Warcraft Mobile? Was für ein Genre sollte das Spiel haben und was muss es leisten können?

Auch WoW-Spieler müssen noch eine Weile warten – das nächste Update 9.1 ist noch sehr weit weg.