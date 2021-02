WoW: Das schlimmste an Patch 9.1 ist, dass er wohl noch weit weg ist

Patch 9.1 von WoW: Shadowlands sieht richtig gut aus. Doch es gibt ein großes Manko. In den nächsten Monaten sollte niemand mit dem Patch rechnen.

Auf der BlizzCon wurden eine Menge Neuerungen für WoW: Shadowlands angekündigt. Der Patch 9.1, Ketten der Herrschaft, wird ziemlich groß. Ein neuer Raid mit 10 Bossen, ein Mega-Dungeon und eine kleine aber interessante frische Zone im Schlund. Zusammen mit mehr Kampagnenquests und einer neuen Saison für Dungeons und PvP, dürfte da für wohl jeden Spieler etwas dabei sein.

Allerdings gibt es einen Haken, der zum Problem werden könnte: Patch 9.1 dürfte noch früh in der Entwicklung sein. Mit einem Release in nächster Zeit sollte niemand rechnen.

BlizzCon sprach über vieles, zeigte wenig: Schaut man sich die reinen Versprechungen für kommenden Content an, klingt das alles gut. Ein 10-Spieler-Raid, ein 8-Bosse-Mega-Dungeon, 40 neue Ruhmstufen, neue Pets und Mounts.

Allerdings war die BlizzCon in Bezug auf Patch 9.1 relativ arm an Bildern. Es gab zwar einen Story-Trailer, doch viel zu sehen vom neuen Raid oder den Gebieten gab es nicht. Nur eine Handvoll mickriger Screenshots, von denen die meisten sogar nur einzelne Modelle von Kreaturen zeigten.

Eine der wenigen Screenshots im neuen Raid.

Das ist ungewöhnlich für Blizzard, denn normalerweise zeigen die Entwickler stolz in Kamerafahren die neuen Gebiete oder Kreaturen. Dass dies fehlt ist ein klares Indiz: Das ist alles noch nicht richtig fertig.

Patch 9.1 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in einem sehr frühen Stadium. Vieles wird noch in der Konzeptionierung sein, Texturen und Animationen werden fehlen und schlicht noch nicht in einem Zustand, der vorzeigbar ist.

Hinzu kommt, dass Blizzard mit Shadowlands massiv auf die Community gehört hat und Feedback aus der Beta in vielen Fällen umgesetzt hat. Auf der BlizzCon erklärten die Entwickler, dass man das beibehalten möchte. World of Warcraft wird in Zusammenarbeit mit den Spielern entwickelt und das braucht Zeit.

Zeit, die vermutlich die Test-Phase von Patch 9.1 auf dem PTR weiter in die Höhe treiben wird.

Wann kommt der Patch auf den PTR? Das ist noch nicht klar. Solange der Mini-Patch 9.0.5 noch auf dem PTR ist, kommt das große Update noch nicht. Das wird mindestens noch bis Mitte März der Fall sein.

Reicht der Content bis Patch 9.1? Das darf aktuell bezweifelt werden. Auch wenn in den nächsten Wochen schon der Release von Patch 9.0.5 ansteht, bringt der nur Verbesserungen an bestehenden Systemen und keine wirklich neuen Inhalte.

Ruhm-Stufe 40 werden die Spieler in wenigen Wochen erreichen und dann ist der „gestaffelte“ Content von Shadowlands 9.0 endgültig aufgebraucht. Klar, einige werden noch an heroischen oder mythischen Raidbossen experimentieren oder ihre Raider.io-Wertung in mythischen Dungeons verbessern.

Doch für viele Spieler wird sich dann Langeweile einstellen und der Gedanke nahe liegen, das WoW-Abo für einige Monate ruhen zu lassen.

Hoffen wir einfach, dass die Durststrecke nicht so schlimm wird, wie aktuell befürchtet. Auch wenn die Anzeichen eher schlecht aussehen.