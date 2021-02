WoW: In Patch 9.1 könnt ihr endlich fliegen, aber nicht am nervigsten Ort

Mit Patch 9.1 könnt ihr in WoW endlich fliegen! Allerdings nicht an dem Ort, an dem ihr das vermutlich am liebsten getan hättet.

Auf der BlizzCon 2021, der BlizzConline, wurden eine Menge Inhalte zum kommenden Patch 9.1 Ketten der Herrschaft für World of Warcraft vorgestellt. Dabei war auch das Fliegen ein Thema und Blizzard hat bestätigt, dass man an den alten Plänen festhält. Fliegen wird in Patch 9.1 freigeschaltet und es wird simpler ablaufen, als noch in vorherigen Erweiterungen. Wir verraten, was das bedeutet – und welche coolen Reittiere ihr bekommt.

Wie wird Fliegen freigeschaltet? Die Freischaltung des Fliegens erfolgt nicht über einen Ruf-Grind oder ähnliches, sondern über das Ruhm-System des Paktes. Während ihr euer Ansehen steigert und die neuen Kapitel der Kampagne spielt, die euch in das neue Gebiet Korthia führen, schaltet ihr die Flug-Fähigkeit von ganz alleine frei.

Es ist davon auszugehen, dass es auch hier wieder eine Freischaltung im Laufe mehrere Wochen gibt, so wie es auch in der bisherigen Kampagne der Fall war. Es dürfte also ein paar Wochen nach dem Release von Patch 9.1 dauern, bis das Fliegen dann endlich verfügbar ist.

Fliegen kommt in Patch 9.1 – endlich abheben in den Schattenlanden!

Kann man überall fliegen? Nein. Die Flugfähigkeit in den Schattenlanden ist begrenzt auf die vier Reiche der Pakte. Ihr könnt also in der Bastion, in Maldraxxus, im Ardenwald und in Revendreth fliegen.

Nicht fliegen könnt ihr allerdings im Schlund und damit auch nicht in der neuen Unterzone Korthia. Das ganze Gameplay des Schlunds ist nicht darauf ausgelegt, dass Spieler hier fliegen können.

Allerdings gibt es trotzdem eine gute Nachricht. Im Laufe der Kampagne könnt ihr die Fähigkeit freischalten, eure gewohnten Reittiere im Schlund zu verwenden. Aktuell können das nur zwei Reittiere, die recht schwierig zu bekommen sind. Bald könnt ihr wieder alle Reittiere verwenden.

Der Schlund sieht wenig einladend aus – geflogen wird hier nicht.

Wann kann man fliegen? Das ist noch nicht klar. Bisher gibt es noch kein Release-Datum für Patch 9.1 Ketten der Herrschaft. Aktuell wird noch der Mini-Patch 9.0.5 auf dem PTR getestet. Bevor das nicht abgeschlossen ist, kann das nächste Update noch gar nicht aufgespielt werden.

Da Patch 9.0.5 im März erscheinen soll, solltet ihr im Anschluss noch sicher vier bis sechs Wochen einplanen, bevor man langsam einen Release ins Auge fassen kann – das wäre dann irgendwann zwischen Ende April und Ende Mai.

Was bringt das Fliegen? Grundsätzlich wird das Fliegen viele tägliche Aufgaben drastisch beschleunigen. So kann man in Windeseile die verschiedenen Weltquests und seltenen Feinde abklappern.

Besonders für Zweitcharaktere dürfte das auch lukrativ sein, die bereits während der Level-Phase fliegen können. Da die Freischaltung accountweit sein wird, könnt ihr direkt mit dem Betreten der Schattenlande auf kleineren Charakteren fliegen und so auch die Level-Phase deutlich schneller hinter euch bringen.

Zuletzt ist das Fliegen ein Segen für alle, die gerne Kräuter und Erze farmen. Mit einem Flugreittier ist das nächste Erz oder Blümchen immer nur wenige Sekunden weit entfernt und störende Feinde werden schlicht überflogen.

Freut ihr euch schon darauf, endlich in den Schattenlanden fliegen zu können? Oder hätte es das nicht gebraucht?