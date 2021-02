WoW: Diese schicken Mounts bekommt ihr in Patch 9.1 für euren Pakt

Mit Patch 9.1 von WoW: Shadowlands gibt es viele neue Reittiere. Ein paar davon bekommt jeder Pakt einfach so. Wir zeigen euch die schicken Mounts eures Paktes.

Auf der BlizzCon 2021 wurde ausführlich über den kommenden Patch 9.1 Ketten der Herrschaft gesprochen. Neben vielen neuen Inhalten, wie einem Raid, einem kleinen Gebiet oder auch einem Mega-Dungeon, gibt es aber auch jede Menge für alle Sammel-Fans unter den WoW-Spielern. Besonders die Reittiere der Pakt-Kampagne dürften dabei ein tolles Highlight werden.

Was sind das für Reittiere? Die Reittiere wurden auf der BlizzCon als Belohnung für die neuen Kapitel der Pakt-Kampagne vorgestellt. Ihr bekommt sie also, nachdem ihr in Korthia, dem neuen Gebiet, einige Abenteuer erlebt und die Story vorangetrieben habt.

Jeder Pakt bekommt dabei ein eigenes Reittier, das komplett auf den jeweiligen Pakt zugeschnitten ist und thematisch dazu passt. Diese Tierchen sind:

Das schicke Reittier der Kyrianer in Patch 9.1.

Kyrianer bekommen ein Reittier, das optisch ein wenig an eine Mischung aus den Provosten und Phalynxen erinnert. In drei Varianten – weiß, silber-golden und schwarz, dürfte das Reittier zu vielen Transmog-Optionen passen.

Die eklige Fliege der Nekrolords – na, wer’s mag!

Bei den Nekrolords muss alles irgendwie eklig sein und das bleibt auch weiterhin so. Nekrolords bekommen eine Art Aasfliege in drei unterschiedlichen Farben, deren Gestank sicher nichts für alle ist.

Das Reittier der Nachtfae erinnert ein wenig an „Die unendliche Geschichte“.

Nachtfae bekommen eine interessante Mischung aus Wolkenschlange und Fuchs spendiert, was optisch gut zum Flair des Ardenwalds passt. Auch hier gibt es drei Farben, weiß, hellbraun und rötlich.

Venthyr bleiben ganz im Vampir-Gargoyle-Stil.

Zu guter Letzt sind die Venthyr an der Reihe. Die können sich auf richtig eindrucksvolle Steingeborene freuen, die künftig als Reittier dienen. Mit rot glühenden Flügeln passen sie auch optisch gut zu den Rüstungssets der Venthyr und erlauben, mit viel Stil durch die Schattenlande zu fliegen.

Wie kommt man an diese Reittiere? Die jeweiligen Mounts werden zusammen mit der Flugfähigkeit in Shadowlands freigeschaltet. Das bedeutet, wer die Story von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft abgeschlossen hat, der bekommt das Reittier seines jeweiligen Paktes freigeschaltet.

Ob ihr etwa das Kyrianer-Reittier nach der Freischaltung auch auf einem Nachtfae-Charakter verwenden könnt, ist noch nicht klar. Wenn sich die Begrenzung jedoch an bisherigen Freischaltungen der Pakte orientiert, dann sind die Reittiere lediglich für Spieler des jeweiligen Paktes verwendbar und machen auf den ersten Blick klar, wem man die Treue geschworen hat.

Freut ihr euch auf die neuen Reittiere? Welches davon spricht euch besonders an und welches wird garantiert ungenutzt in eurer Sammlung versauern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

