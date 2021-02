Reden wir über die BlizzCon: Welche Ankündigung war die beste?

Welche Ankündigungen fandet ihr auf der digitalen BlizzCon 2021 am besten? Habt ihr einer bestimmten entgegengefiebert oder hat euch die Eröffnungszeremonie völlig kaltgelassen? Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert über die Neuigkeiten.

Während der vielen Streams der digitalen BlizzCon 2021 gab es so einige Ankündigungen. Welche davon fandet ihr am besten?

Insert

You are going to send email to