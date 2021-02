WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Durch die Leaks sind bereits einige der wichtigen Ankündigungen bekannt, andere sind jedoch nicht mehr als Gerüchte. Cortyn tut es leid für die Entwickler, deren Inhalte geleakt wurden , aber es gibt glücklicherweise noch immer einige unbekannte. Ihr könnt also noch immer große Ankündigungen erwarten. Auf welche freut ihr euch am meisten?

Was wird gezeigt? Bereits vor dem Start der Convention hat Blizzard einige der größten Ankündigungen selbst geleakt . Aus den Leaks wissen wir bereits, wie es mit World of Warcraft weitergehen wird:

Ab wann geht‘s los? Die BlizzCon 2021 startet heute, am 19. Februar, um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Stunde lang findet die Eröffnungszeremonie statt, anschließend gibt es mehr Details zu jedem der gezeigten Spiele. Am Samstag, den 20. Februar, startet Tag 2 um 21:00 Uhr und bringt Community-Specials für alle Blizzard-Spiele.

