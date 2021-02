Blizzard verkauft die Jubiläums-Kollektion für 60€ – Was steckt alles drin?

Ganze 60€ will Blizzard von euch für ein Paket voller Ingame-Goodies haben. Sind die diesen Preis wert? Oder ist das nur „überteuerter Schrott“?

Mit der BlizzConline veranstaltet Blizzard nicht das einzige Event im Jahr 2021, denn es gibt noch einen anderen Grund zu feiern. Blizzard feiert seinen 30. Geburtstag und veröffentlicht dazu ein besonderes Jubiläums-Paket, das in drei unterschiedlichen Ausführungen daherkommt. Mit Preisen zwischen 20 € und 60 € bietet Blizzard drei unterschiedliche Pakete an, die verschiedene Ingame-Goodies in unterschiedlichen Spielen bringen. Für Fans von World of Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft und Diablo III ist etwas dabei.

Wir haben für euch aufgelistet, was die einzelnen Pakete kosten und welche Inhalte ihr für den jeweiligen Preis bekommt. Beachtet bitte, dass die mit einem Sternchen (*) markierten Dinge noch nicht verfügbar sind, sondern erst mit einem künftigen Patch im jeweiligen Spiel implementiert werden. Diese Patches sollen spätestens bis zum 18. Februar (StarCraft und Overwatch) oder bis zum 28. Februar (Diablo III) live sein.

Essentials-Paket – 19,99 €

Für knapp 20 € gibt es das „Essentials-Paket“, die kleinste Ausführung des Jubiläums-Pakets. Darin enthalten sind:

Hearthstone: 10 Kartenpackungen aus dem Dunkelmond-Wahnsinn

Heroes of the Storm: Heldin Tracer und Reittier OSV-03 Vagabund

Overwatch: 5 Lootboxen, Spieler-Icon* und Spray*

Gutschein für 15 % Rabatt auf einen Kauf im Blizzard Gear Store

StarCraft II und StarCraft: Remastered: Porträtset zum 30. Jubiläum

Diablo III: Porträt* und Gefährte*

World of Warcraft: Haustier Mondberührter Netherwelpe

Die Inhalte des Essential-Pakets.

Heroic-Paket – 39,99 € mit Schneesturm-Mount

Für 20 € mehr – also insgesamt 40 € – gibt es das Heroic-Paket. Das enthält sämtliche Belohnungen aus dem Essentials-Paket und darüber hinaus noch die folgenden zusätzlichen Boni:

World of Warcraft: Reittier Schneesturm

Diablo III: Flügel*

Overwatch: Legendärer Skin Raynhardt*

Hearthstone: Zufällige legendäre Karte aus dem Dunkelmond-Wahnsinn

Das steckt im Heroic-Paket.

Epic-Paket – 59,99 €

Das mit Abstand teuerste Paket ist das Epic-Paket für satte 60 €. Darin enthalten sind sämtliche Gegenstände des Essentials- und Heroic-Pakets und desweiteren noch:

World of Warcraft: 30 Tage Spielzeit

Hearthstone: 5 goldene Kartenpackungen aus der Dunkelmond-Wahnsinn

Overwatch: 3 goldene Lootboxen

Diablo III: Transmogrifikationsset*

Für 60 € gibt’s das Epic-Paket.

Für wen lohnen sich die Pakete? Grundsätzlich muss man wohl sagen, dass die Pakete in allen Ausführungen vor allem dann interessant sind, wenn man mehrere Blizzard-Spiele gleichzeitig spielt. Dann dürfte jedes der Pakete ein durchaus interessantes Angebot sein. Wer jedoch nur ein einzelnes Spiel von Blizzard spielt, der könnte den Wert der Pakete anzweifeln und dem ist wohl eher von einem Kauf abzuraten.

Braucht man die Pakete für die BlizzConline? Nein. Das Betrachten der BlizzConline am 19. und 20. Februar ist vollkommen kostenlos. Dafür ist es nicht notwendig, eines dieser Pakete zu kaufen. Was euch bei der BlizzConline so alles erwarten könnte, haben wir hier spekuliert.

Werdet ihr euch die Jubiläums-Kollektion kaufen? Oder haltet ihr die Angebote eher für rausgeschmissenes Geld?