WoW Classic leakt erste Erweiterung „Burning Crusade Classic“

Nach WoW: Classic kommt nun auch „The Burning Crusade“ zurück. Blizzard hat ganz offiziell Burning Crusade Classic angekündigt – oder eher geleakt.

Seit Wochen und Monaten wird bereits darüber spekuliert, jetzt ist es endlich offiziell. Blizzard hat im Vorfeld der BlizzCon bereits geleakt, dass die erste WoW-Erweiterung „The Burning Crusade“ erscheinen wird. Damit steigt das Level-Cap der Spieler auf Stufe 70 an, es gibt zahlreiche neue Talente, Dungeons und Bosse.

Das sind die Highlights von The Burning Crusade

Neue Völker und Klassen-Kombinationen: Mit Burning Crusade haben sich die Blutelfen der Horde und die Draenei der Allianz angeschlossen. Dadurch bekommen Spieler der Horde Zugriff auf Paladine, während Allianz-Spieler endlich Schamanen in ihre Reihen aufnehmen können.

Flugreittiere: Mit The Burning Crusade wurden erstmalig Flugreittiere implementiert. Die können zwar nur in den Gebieten der Scherbenwelt verwendet werden, erfüllen da aber einen wichtigen Nutzen. Immerhin gibt es einige Questgebiete, die nur mit einem Flugreittier zu erreichen sind.

Blutelfen und Draenei – die neuen Völker in Burning Crusade Classic.

Raids mit coolen Bösewichten: In der Ära von Burning Crusade hat Blizzard einige der coolsten Bosskämpfe veröffentlicht zu den wichtigsten Charakteren, die das Warcraft-Universum zu bieten hatte. Quasi in jedem der großen Raids wartet ein Charakter mit Rang und Namen. So kämpft ihr gegen Kael’thas Sonnenwanderer, den Prinzen der Blutelfen oder gegen Lady Vashj, eine der Naga-Anführerinnen. Und natürlich darf auch der große Kampf gegen Illidan Sturmgrimm am Ende des Schwarzen Tempels nicht fehlen.

Heroische Dungeons: Wem normale Dungeons zu langweilig sind, der darf sich an heroischen Dungeons versuchen, um noch härtere Bosse zu überwinden und bessere Belohnungen einzuheimsen.

Neuer Beruf – Juwelier: Der Juwelier kommt als neuer Beruf und erlaubt es den Spielern, Sockelplätze in der Ausrüstung mit Juwelen auszustatten. Dadurch lässt sich die Ausrüstung ein wenig individualisieren und es gibt mehr Freiheiten bei der Wahl der Attribute. Juweliere können gutes Geld damit verdienen, Edelsteine an ihre Mitspieler zu verkaufen.

Arena-Kämpfe – endlich auch in WoW: Classic.

Arena-Kämpfe: PvP-Fans können endlich zeigen, was sie auf dem Kasten haben – im Rahmen von PvP-Arenen. In kleinen Gruppen kämpfen hier immer zwei Teams gegeneinander und können so in einer geschlossenen Umgebung kämpfen. Vergütet wird das mit starker PvP-Ausrüstung und exklusiven Reittieren, die nur für die Besten der Besten erhältlich sind. Denn nur sehr wenige Spieler können den begehrten Gladiator-Titel ergattern und sich damit ein spezielles Reittier sichern.

Wie läuft das mit Burning Crusade Classic?

Gibt es wieder mehrere Phasen? Ja. Wie schon bei WoW: Classic wird auch bei Burning Crusade Classic der Release der Inhalte in mehreren Phasen erfolgen. Zwar gibt es hier noch keine konkreten Angaben zu den Inhalten der einzelnen Phasen, Spieler von Classic dürften den Rhythmus allerdings schon grob kennen. So können Neulinge und Veteranen die Inhalte von Burning Crusade in einem optimierten Tempo erleben und nach und nach durch neue Inhalte kämpfen, bis sie letztendlich beim Sonnenbrunnenplateau ankommen, um Kil’Jaden zurück in den Nether zu schicken.

Kostet Burning Crusade Classic etwas? Nein. Der Zugang zu Burning Crusade Classic ist im normalen WoW-Abo enthalten, mit dem ihr auch Classic oder Retail spielen könnt. Es fallen also keine zusätzlichen Kosten an.

Gibt es schon einen Release-Termin? Der wurde noch nicht genannt. Hier muss man sich also gedulden.

Mehr zu WoW: Classic und Burning Crusade Classic gibt es sicher morgen auf der BlizzConline.