WoW: Blizzard hat eines der größten Botting-Tools besiegt

Blizzard erzielt einen kleinen Sieg gegen Hacker und Botter in World of Warcraft. Einer der größten Anbieter knickt ein und gibt sich geschlagen.

Egal ob in World of Warcraft Classic oder in der Retail-Version des Spiels, Bots sind immer wieder ein Problem. Vor allem in Classic kommen viele Spieler mit dem Melden gar nicht hinterher. Da fliegen Charaktere durch die Luft, teleportieren sich über die halbe Karte und bauen so Kräuter und Erze ab, die richtigen Spielern dann nicht mehr zur Verfügung stehen.

Jetzt wurde ein wichtiger Baustein für Hacker und Botter wohl entfernt, denn die Plattform EWT stellt ihren Betrieb ein.

Was war EWT? EWT war eine Plattform, deren Tools es den Nutzern erlaubten, Einstellungen an World of Warcraft vorzunehmen, die so nie gedacht waren. So konnten Nutzer etwa „unendlich Springen“ und so durch die Luft klettern oder einfach durch Objekte durchgehen. Es war im Grunde ein Hack. Zusammen mit anderer Software haben viele Botter und Hacker dies genutzt, um Materialien zu farmen, damit Gold zu scheffeln und das den Spielern dann wieder zu verkaufen.

Bots sind nervig – egal ob in Retail oder in Classic.

Was ist passiert? Blizzard hat offenbar eine „Cease and Desist“-Aufforderung verschickt – also so etwas Ähnliches wie eine Unterlassungserklärung eingefordert. Wie einige WoW-Spieler im Subreddit des Spiels berichteten, gibt es auf der Seite von EWT nun nur noch die folgende Meldung zu sehen:

Nachdem Blizzard mich kontaktiert hat, habe ich entschieden, dass die Entwicklung von EWT, die Unterstützung und die Verkäufe eingestellt werden. Obwohl es eine unabhängige Plattform ist, erlaubte EWT die Entwicklung von vielen Tools, die Blizzards Nutzungsvereinbarungen verletzten. Mit dem sofortigen Stopp der EWT-Dienste werden diese Tools auch nicht mehr funktionieren, zumindest nicht unter Betrieb auf der EWT-Plattform. Dies ist die letzte offizielle Ankündigung und es wird keine weiteren Kommentare zu diesem Thema geben.

Gibt es nun keine Bots und Hacker mehr? Doch, auf jeden Fall. EWT war nur ein wichtiger Baustein, doch es gibt viele Alternativen. Allerdings galt EWT als einer der „großen Player“ im Botting/Hacking-Bereich von WoW. Dass Blizzard hier einen Erfolg erzielen konnte, ist in jedem Fall ein gutes Zeichen. Vielleicht gibt es in den kommenden Tagen und Wochen wenigstens ein paar Betrüger weniger – zumindest, bis diese eine Alternative gefunden haben.

Habt ihr oft Probleme mit Bots oder Hackern? Oder wurdet ihr beim Spielen davon bisher weitestgehend verschont?

Manche Spieler haben aber auch coole Tricks gegen Farmbots auf dem Kasten.