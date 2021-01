WoW: Cleverer Spieler verwirrt nervige Farmbots mit einem Spielzeug

In World of Warcraft: Shadowlands sind Farm-Bots aktiv, um unfair Gold zu verdienen. Ein Spieler nutzt einen genialen Trick, um sie ordentlich zu nerven.

Was sind das für Bots? Wer in WoW: Shadowlands unterwegs ist, stieß vermutlich schon auf den ein oder anderen Charakter, der sich auffällig verhielt. Das könnten Bots gewesen sein, die mit automatisierter Software durch die Gebiete laufen, um Materialien zu farmen.

Spieler sind von diesen Bots mehr als genervt. In der Community überlegte man sich eine Lösung, gegen die Bots vorzugehen und kam dabei auf eine clevere Idee. Dabei nutzt man ein unscheinbares Spielzeug.

Mit Spielzeugkiste im Kampf gegen Bots

So funktioniert der Trick: Auf reddit zeigt Nutzer thekingofbeans42 die besondere Methode mit dem Spielzeug. Er schreibt, dass er ein anklickbares Spielzeug auf den Farmspot der Botter legte und damit eine Gruppe außer Gefecht setzte. Wie man auf dem Screenshot erkennt, hatte er dabei Erfolg. Eine Gruppe von Druiden steht vor der Spielzeugkiste Schlange.

Warum funktioniert das? Die Bots wollen an der Stelle vielleicht einen Mob looten, der dort immer wieder auftaucht, oder eine Blume, oder ein Erz. Das geschieht dann durch einen Rechtsklick an genau dieser Stelle. Stellt man dort jetzt ein Spielzeug hin, das durch einen Rechtsklick aktiviert wird, stört das den Bot in seinem Ablauf und er geht vorübergehend kaputt.

Ein Spieler erklärt, dass die Bots klicken, um zu laufen. Stellt man also ein anklickbares Spielzeug genau in ihren Laufweg, klicken sie das Spielzeug an, statt zu laufen.

In diesem Fall stellte der reddit-Nutzer dort die Endlose Spielzeugkiste ab. Der Öffner wird dann in den meisten Fällen mit grauen oder weißen Gegenständen „belohnt“, die wertlos sind.

Wie reagieren die Spieler? Im Subreddit von WoW kommt die Spielzeug-Falle richtig gut an. Über 5.600 Upvotes erhielt der Post bereits nach einem Tag. Knapp 300 Leute kommentieren das. Sie schreiben:

„Ich habe das mit dem instabilen Portalemitter versucht. Der hält nur ein paar Sekunden aber bringt dann jeden Bot in einer anderen Umgebung raus.“

„Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Sobald sie alle stehen und kaputt sind, würde ich jeden einzelnen melden.“

„Mich interessieren Gold oder die Ökonomie nicht. Und trotzdem bringt es mir Freude, das zu sehen. Ich hasse Botter.“

Wie gefällt euch diese Aktion gegen die Bots? Habt ihr schon ähnliche diabolische Tricks gebracht und damit die Botter verwirrt, oder fallen die euch gar nicht im Spiel auf? Schreibt uns eure Erfahrungen doch gern hier in die Kommentare auf MeinMMO.

In Final Fantasy XIV hat hingegen ein Monster den Bottern das Geschäft vermiest.