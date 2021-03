Der nächste WoW-Patch 9.0.5 scheint endlich fertig zu sein. Ein Release-Candidate wurde auf dem Test-Server entdeckt. Doch wann können wir endlich die Verbesserungen ausprobieren?

Schon seit mehreren Wochen testet World of Warcraft das nächste Update auf den Test-Servern. Jetzt scheint Blizzard mit den Änderungen zufrieden zu sein, die Entwicklung ist wohl abgeschlossen. Ein Release-Candidate wurde aufgespielt, der erahnen lässt, dass der Patch schon bald live gehen wird.

Was heißt das? Wenn ein Patch mit dem Zusatz „Release Candidate“ versehen wird, heißt das, dass die Entwicklung quasi abgeschlossen ist. Alle wichtigen Daten sind vorhanden, die Inhalte wurden ausführlich geprüft und der Release Candidate ist quasi die Version, die auch auf die Live-Version des Spiels übertragen wird, wenn keine neuen Fehler mehr gefunden werden.

WoW will Dungeons der Stufe “Mythisch+” lukrativer machen

Was bringt der Patch? Das Update soll vor allem die Belohnungssysteme in „Mythisch+“-Dungeons verbessern. Nach dem Patch können Spieler wieder Tapferkeitsmarken sammeln und diese benutzen, um Items aus Dungeons aufzuwerten.

Das behebt eines der größten Probleme, die es aktuell gibt: Die Dungeons der Schwierigkeit „Mythisch+“ hinterlassen nur vergleichsweise schlechte Beute für den Aufwand, der notwendig ist, um sie zu bewältigen. Viele Items sind schlicht zu schlecht, um Verwendung zu finden.

Mit Tapferkeitspunkten sollen diese Gegenstände aufgewertet werden und somit ein potenzielles Upgrade darstellen.

Die Beute könnt ihr bald aufwerten – denn die Tapferkeitspunkte kommen zurück.

Wann ist der Release? Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Blizzard wird den „Release Candidate“ wohl noch einige Tage testen und womöglich letzte Fehler ausbügeln, die sich vielleicht eingeschlichen haben. Dann sollte einem Release allerdings nichts mehr im Wege stehen. Gute Termine wären also der 17. März oder die Woche darauf, der 24. März.

Sobald es ein fixes Datum gibt, werden wir das hier im Artikel nachtragen.

Was steckt noch so im Patch? Abgesehen von den Änderungen an der Ausrüstung gibt es nur wenig Neues im Patch. Ein klares Highlight dürfte aber das Wandernde Urtum sein. Das ist ein extrem cooles Reittier, das alle Spieler umsonst bekommen, wenn sie in Patch 9.0.5 einloggen. Alleine darauf können sich also schon alle freuen, die mit den sonstigen Änderungen des Patches nicht so viel anfangen können.

Habt ihr Lust auf Mythisch+ nach dem Patch? Oder seid ihr schon heiß auf den großen Patch 9.1 Ketten der Herrschaft, der im Anschluss kommen wird?