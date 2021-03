WoW: In Patch 9.0.5 bekommt ihr mehr Anima

Mit dem nächsten Patch könnt ihr in WoW mehr Anima verdienen. Satte 500 Anima gibt es pro Woche mehr – zumindest dann, wenn ihr fleißig wart.

Anima ist ein immerwährendes Thema in der World of Warcraft. Vielen Spielern geht das Sammeln nicht schnell genug und manch einer ist über die geringen Mengen frustriert. Das ist in gewisser Weise nachvollziehbar, denn alle Belohnungen kosten zusammen weit über 200.000 Anima – ein riesiger Aufwand. Allerdings soll das Anima-System ja auch über die ganze Dauer von Shadowlands Anreize und Belohnungen bieten.

Mit Patch 9.0.5 gibt es aber eine Erleichterung. Wer fleißig gespielt hat, staubt dann 500 Anima pro Woche zusätzlich ab.

Was wird geändert? Solltet ihr in Patch 9.0.5 das Limit für Seelen in eurem Pakt erreichen (aktuell 100), dann gewährt die wöchentliche Quests, bei der ihr Seelen retten müsst, als Ausgleich dafür Anima. Ihr vergeudet dann keine Seelen mehr, sondern bekommt jedes Mal 500 Anima gutgeschrieben. Für einen Aufwand von maximal 15 bis 20 Minuten ist das ein ziemlich guter Wert, wenn auch nur einmal wöchentlich.

Anima braucht man für viele Aufwertungen – bald gibt es mehr davon.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass die meisten Veteranen, die ihr Pakt-Sanktum schon vollends ausgebaut haben, jede Woche mit nur einer Quest zusätzliche 500 Anima abgreifen können. Das ist besonders hilfreich, um die „Sammel 1.000 Anima“-Mission abzuschließen, die zusammen mit dem Sammeln von Seelen eine neue Ruhmstufe gewährt. So ergänzen sich beide Missionen quasi und sorgen dafür, dass dieser Pflicht-Anteil schnell abgeschlossen werden kann.

Auf den ersten Blick sehen 500 Anima pro Woche nicht nach viel aus, es kann sich auf Dauer aber lohnen. Denn bei Anima gilt: Kleinvieh macht auch Mist.

Spieler wollen mehr Anima: Obwohl sich einige Spieler über die neue Anima-Quelle freuen, gibt es auch viele, die das für zu wenig halten. Manch einer hat das Interesse am Farmen schon lange verloren und wartet darauf, dass Blizzard in einem späteren Patch die Anima-Menge deutlich erhöht. Das ist zumindest die Hoffnung dieser Spieler, denn bisher hat Blizzard nichts derlei angekündigt. Die Abwandlung der Seelen-Quest ist allerdings ein erster, kleiner Indikator, dass über mehr Wege nachgedacht wird, den Spielern Anima zugänglich zu machen.

Was haltet ihr von der Änderung? Eine gute und sinnvolle Anpassung? Oder reicht das einfach nicht, um die Quest dann noch abzuschließen?

Wenn ihr mehr Tipps und Tricks zum Sammeln von Anima wollt, schaut doch in unseren großen Guide zum Anima-Farmen rein.