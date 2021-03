Mit Patch 9.0.5 könnt ihr Items in World of Warcraft aufwerten. Wir verraten, wie das funktioniert und wo ihr den NPC dafür findet.

Patch 9.0.5 von World of Warcraft ist live und brachte das System zur Aufwertung von Gegenständen. Allerdings verrät das Spiel von alleine nicht sonderlich viel zum System und verschweigt etwa, wo der NPC zum aufwerten steht oder welche Grenzen für die Aufwertung des gibt. Wir verraten euch alle wichtigen Details zur Aufwertung durch Tapferkeit.

Wo kann man Gegenstände aufwerten? Das Aufwerten von Items ist in der Hauptstadt der Schattenlande möglich, in Oribos. Begebt euch dafür zum NPC Aggressor Zo’dash. Den findet ihr im Westen von Oribos im Bereich „Die Enklave“. Es ist derselbe NPC, der auch von PvP-Spielern zum Aufwerten von Gegenständen benutzt wird. Seine genaue Position seht ihr auf dieser Karte:

Hier findet ihr Aggressor Zo’vash, der eure Items aufwertet.

Welche Gegenstände können aufgewertet werden? Grundsätzlich könnt ihr alle Items aufwerten, die ihr durch „Mythisch+“-Dungeons bekommt, solange ihr sie ab dem 10.03.2021 erhalten habt, also nach dem Release von Patch 9.0.5. Gegenstände, die ihr schon vorher aus „Mythisch+“ ergattert habt, lassen sich nicht aufwerten.

Wie weit kann man Items aufwerten? Wie weit ihr entsprechende Gegenstände aufwerten könnt, liegt daran, welchen Erfolg ihr mit eurem Charakter errungen habt. Grundsätzlich gilt hier: Je höher die Stufe, auf der ihr alle Schlüsselsteindungeons bewältigt habt, desto weiter könnt ihr einen Gegenstand aufwerten. Die genauen Daten entnehmt ihr dieser Liste:

Notwendiger Erfolg Maximale Aufwertung Kein Erfolg Itemlevel 200 Alle Dungeons auf M+5 (in Zeit) Itemlevel 207 Alle Dungeons auf M+10 (in Zeit) Itemlevel 213 Alle Dungeons auf M+15 (in Zeit) Itemlevel 220

Wie bekommt man Tapferkeit? Tapferkeitspunkte bekommt ihr auf zwei unterschiedliche Arten, wobei eine höchstens als netter Bonus zu sehen ist.

Dungeons der Kategorie „Mythisch+“ gewähren nach dem Abschluss 135 Tapferkeit. Dabei ist es vollkommen unerheblich, welche Schwierigkeit dieser Dungeon hatte. Sowohl M+2 als auch M+15 gewähren jeweils 135 Tapferkeit.

Berufungsquest geben als Bonus eine kleine Menge Tapferkeit. Die „normalen“ Berufungsquests geben 35 Tapferkeit, die epischen gewähren 50 Tapferkeit.

Die effizienteste Farm-Methode für Tapferkeit ist also aktuell das Abschließen von niedrigen Dungeons der Kategorie „Mythisch+“ in Shadowlands.

Der NPC wertet PvP- und PvE-Items auf. Leicht zu merken.

Wie teuer ist das Aufwerten? Das ist ganz unterschiedlich und liegt an dem Gegenstand, den ihr aufwerten möchtet. Für Nebenhand-Gegenstände und Ringe kostet eine Aufwertung etwa nur 250 Tapferkeit, für dicke Zweihänder zahlt ihr satte 1.000 Tapferkeit. Die aktuellen Werte entnehmt ihr dieser Liste:

Gegenstand Tapferkeit-Kosten (pro Rang) Schild, Nebenhand, Ring, Umhang, Armschienen, Halskette 250 Schmuckstück, Hürtel, Schultern, Handschuhe, Schuhe 400 Helm, Beine, Brust 475 Einhändige Beweglichkeit-Waffen 500 Einhändige Intelligenz-Waffen 750 Einhändige Stärke-Waffen Unbekannt (500 oder 750)

Die Kosten gelten dabei pro Aufwertung, also jede Steigerung von 3 oder 4 Itemleveln.

Wie viel Tapferkeit kann man ansammeln? Grundsätzlich gibt es keine Obergrenze, wie viel Tapferkeit euer Charakter gleichzeitig im Inventar mit sich führen kann. Allerdings gibt es ein grundsätzliches Cap, wie viel Tapferkeit jeder Charakter ansammeln kann.

Das Cap liegt zu Beginn bei 5.000 Tapferkeit.

Jede Woche steigt dieses Cap um 750 Tapferkeit.

In Woche 1 könnt ihr also maximal 5.000 Tapferkeit sammeln, in Woche 2 dann 5.750, in Woche 3 dann 6.500 und so weiter. Wenn ihr einmal zum Cap aufgeschlossen habt, benötigt ihr jede Woche also nur 750 Tapferkeit.

Was haltet ihr von dem neuen System zur Aufwertung von Items? Eine coole, sinnvolle Sache? Oder ist das ein viel zu langer Grind, an dem ihr schon wieder die Lust verloren habt?