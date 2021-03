WoW: Das neue System will, dass ihr anspruchslose Inhalte farmt

Das System der Tapferkeitspunkte in World of Warcraft ist live, bringt aber ein großes Ärgernis. Die Spieler sind wütend, wie Blizzard es umgesetzt hat.

In World of Warcraft ist der Patch 9.0.5 live und damit auch das System zur Item-Aufwertung. Allerdings lässt das viele Spieler verwundert die Augen reiben. Denn Blizzard hat das Farmen von Tapferkeitspunkten so absurd gemacht, dass einige Spieler wütend sind. Zu recht, denn wer anspruchslose Inhalte farmt, kommt am schnellsten voran.

Was ist das für ein System? Seit Patch 9.0.5 können die Spieler Gegenstände aufwerten, die sie aus „Mythisch+“-Dungeons bekommen. Beim Abschließen von Dungeons sammeln die Spieler Tapferkeitspunkte, die im Anschluss ausgegeben werden können, um Gegenstände im Itemlevel zu steigern und so mächtiger zu machen. Grundsätzlich ist das ein gutes System, mit dem alle Spieler sich verbessern können.

Was ist das Problem? Das Problem ist, wie man an die Tapferkeitspunkte gelangt. Zum Aufwerten benötigt man mehrere Tausend davon – das ist grundsätzlich in Ordnung, es sollen ja Langzeitprojekte sein.

Die tatäschliche Schwierigkeit hierbei ist, dass Spieler nach dem Abschluss jedes Dungeons 135 Tapferkeit bekommen. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob die Spieler einen Dungeon auf „Mythisch+2“, „Mythisch+10“ oder „Mythisch+18“ abschließen – es gibt jedes Mal 135 Tapferkeitspunkte.

Farmen anspruchsvoller Dungeons ist besonders effizient – das passt vielen Spielern nicht.

Warum ist das problematisch? Der effizienteste Weg, um Tapferkeitspunkte zu farmen, ist nun, einfache Dungeons der Schwierigkeit „M+2“ oder „M+3“ abzuschließen. Das geht oft innerhalb von wenigen Minuten, ist für die gut ausgerüsteten Spieler allerdings komplett anspruchslos.

Die optimale Strategie ist es also aktuell, einen oder vier hohe Schlüsselsteine zu bewältigen, um nächste Woche etwas gutes in der großen Schatzkammer zu haben und danach nur noch einfache „+2“-Dungeons zu spammen, um möglichst schnell Tapferkeit zu sammeln.

Spieler fordern Änderungen, aber wie?

So reagieren die Spieler: Kaum hatten die Spieler dieses System durchschaut, hagelte es Kritik, wie etwa auf wowhead. Dort zeigten sich die meisten Spieler wütend und fassungslos:

„Das ist ziemlich dumm, wenn ihr mich fragt. Höhere Schlüsselsteine sollten mehr Tapferkeitspunkte geben. Warum skaliert Anima mit der Schwierigkeit, aber Tapferkeit nicht?“

„Mach deine +10-Dungeons, bis du das Teil hast, das du willst und danach farme +2-Dungeons. Verdammt dumm.“

„Sehr seltsam. Das muss doch ein Bug sein oder will Blizzard, dass wir +2er-Dungeons spammen?“

Wie könnte man es beheben? Lösungvorschläge gibt es einige. Viele Spieler sind der Ansicht, dass die Menge an Tapferkeit mit der Schwierigkeit des Dungeons skalieren sollte. So könnte es für einen „Mythisch+2“ etwa nur 50 Tapferkeit geben, während ein „Mythisch+15“ rund 200 Tapferkeit gibt. Das würde Ansporn liefern, direkt härtere Dungeons zu bewältigen, anstatt einfach das einfachste immer wieder stupide zu farmen.

Problem behebt sich langfristig selbst: Allerdings sollte man auch anmerken, dass das Problem sich langfristig wohl von alleine beheben wird. Gerade können Spieler noch ein massives Cap von 5.000 Tapferkeit farmen, doch später steigt dies nur noch um 750 Punkte pro Woche an. In dem Fall reicht es ohnehin, 5-6 Dungeons abzuschließen, um an die Obergrenze zu gelangen.

Wenn die Anzahl der notwendigen Dungeons in den kommenden Wochen sinkt, werden die Spieler eher dazu geneigt sein, wieder härtere Dungeons abzuschließen, um auch ihre wöchentliche Belohnung aus der Schatzkammer zu verbessern.

Wie findet ihr das neue System und die „135 Tapferkeit für alles“-Regel? Ist das gut so? Oder sollte Blizzard da schnell nachbessern?

Ab heute solltet ihr auch wieder eure Berufungsquests machen, die ihr zuvor angespart habt.