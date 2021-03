Warum soll man warten? Am 10. März erscheint der kleine Patch 9.0.5. Der bringt zwar nur wenige Neuerungen wie das coole Urtum-Reittier, aber auch das neue System für Tapferkeitspunkte. Die können Spieler sich in Dungeons der Schwierigkeit „Mythisch+“ verdienen, um damit Ausrüstung aus den selbigen Dungeons aufzuwerten.

In World of Warcraft Shadowlands gibt es für viele Spieler eine tägliche Routine. Da wird ein bisschen Anima gesammelt, hier und da eine Weltquest abgeschlossen, ein Dungeon besucht oder die Berufungen des Paktes abgeschlossen. Doch genau diese Berufungen sollte man jetzt nicht mehr abschließen – zumindest bis Mittwoch.

