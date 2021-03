In China ruft der WoW-Betreiber gerade seine Spieler einzeln an. Wer Mechaniken zu einem Boss nicht kennt, der wird gebannt.

In den letzten Tagen wurde in World of Warcraft die „Hall of Fame“ auf Seiten der Allianz gefüllt. Hier landen die 100 ersten Gilden, die einen Raid auf mythischer Schwierigkeit abgeschlossen haben. Es gab den Vorwurf, dass Profi-Gilden aus China hier Plätze in der Hall of Fame verkauft haben. Der WoW-Betreiber überprüft das gerade – und verhört die Spieler am Telefon. Wer die Fragen nicht kennt, der erntet einen Bann.

Was ist passiert? Die Hall of Fame in World of Warcraft ist quasi ein Ehrung für Lebenszeit. Wer hier mit seiner Gilde verewigt wurde, der kann ewig bestaunen, dass er mit seinen Kameraden einen Raid auf höchster Schwierigkeit abgeschlossen hat, noch bevor es viele andere Spieler schafften.

Doch es gab viel Kritik. In den letzten Tagen häuften sich Vorwürfe, dass viele Spieler sich einen Platz in der Hall of Fame „kaufen“ würden. Man bezahlt andere Profi-Gilden, damit einige Spieler der eigenen Gilde beitreten und den Kampf für sie meistern.

NetEase hat auf die Kritik reagiert und nun mit einer ungewöhnlichen Strategie begonnen. Sie rufen Spieler direkt per Telefon an und stellen Fragen zum Boss.

Wer ist Netease? In China wird World of Warcraft nicht direkt von Blizzard, sondern von NetEase betrieben. Die sind in vielen Fällen ein Partner für westliche Unternehmen, die auch in China ihre Spiele anbieten wollen.

Echtgeld-Käufe in China: Was bei uns als sehr verpönt gilt, ist in China weitaus stärker verbreitet. Dort kann man in WoW fast alles für Echtgeld kaufen. Seien es bestimmte Gegenstände aus dem Auktionshaus, komplette Dungeon-Runs (auch für Raids) oder eine bestimmte PvP-Wertung. Das ist hier so stark verbreitet, dass viele Spieler der Meinung sind, dass man es gar nicht mehr eindämmen könnte, ohne WoW für China massiv umzubauen.

Wer den Bosskampf nicht kennt, bekommt ‘nen Bann.

Was sind das für Fragen? Netease verhört die Spieler quasi und will von ihnen Antworten zu bestimmten Fragen der Boss-Mechaniken aus Schloss Nathria wissen. Da wird etwa zum finalen Bosskampf gefragt:

Was sorgt dafür, dass der Boss die Phase wechselt?

Wie viele Kabalisten gibt es in Phase 2 des Kampfes?

Gibt es die Fähigkeit „Blutpreis“ in Phase 3 und wenn ja, wie oft?

Jeder, der Denathrius auf mythischer Schwierigkeit „legal“ besiegt hat, sollte die Antworten auf diese Fragen kennen. Das sind grundlegende Details zu den Spielmechaniken, die für einen Sieg auf mythischer Schwierigkeit unerlässlich sind.

Aktuell versuchen die Anbieter dieser Echtgeld-Käufe ihre Kunden zu briefen, damit sie die Fragen richtig beantworten, bevor NetEase anrufen kann.

Was passiert, wenn man falsch antwortet? Wer die Fragen nicht korrekt oder gar nicht beantwortet, dem wird der Erfolg aberkannt. Außerdem gibt es eine Accountsperre von 3 bis 7 Tagen.

Die Sperre klingt nach wenig, wenn man es mit Sperren in Amerika und Europa vergleicht, wo für solche Vorgehen oft Strafen von 30 bis 180 Tagen verhangen werden. Für das chinesische World of Warcraft ist das allerdings eine kleine Sensation, denn dort gibt es kaum bis nie Sperren.

Doch NetEase stellt auch andere Fragen. So wurde ein Spieler gefragt, warum er denn mit 8 Charakteren gleichzeitig im Raid unterwegs sein würde. Der soll geantwortet haben “Weil ich einfach so gut in dem Spiel bin” – im Anschluss wurde er direkt gebannt.

Was haltet ihr von diesem Vorgehen von NetEase? Geht das zu weit und sollte man nicht machen? Oder ist das genau das richtige Vorgehen, um Betrüger dingfest zu machen?