Zu guter Letzt darf auch Khadgar ein bisschen Musik zum Besten geben. Der gilt in der Community gerne als „Daddy Khadgar“ oder auch „Dadghar“ – daher kommt für ihn natürlich nur ein einziger Song in Frage – der „Ding Dong Song“ von Günther.

Community ist schwer begeistert: Vor einigen Stunden wurde das erste Video dieser Art im Subreddit von World of Warcraft geteilt und zeigt Jaina, wie sie den Song „I Will Survive“ von Gloria Gaynor aufführt. Nach nur knapp einem halben Tag hat der Clip bereits über 8.800 Upvotes auf Reddit bekommen und zahlreiche Kommentare eingeheimst:

Was ist das für eine KI? Die App Wombo.ai (Link zur Seite der App) nutzt eine moderne KI, um die Lippen und Mimik von Fotos so zu verändern, dass sie zu den Lyrics von verschiedenen Songs passen. Das ist zwar eigentlich für Real-Fotos gedacht, funktioniert aber auch bei anderen Gesichtern und Fantasy-Figuren – wie denen aus Warcraft – erstaunlich gut.

Dass in der Community von World of Warcraft manchmal absurde Dinge geschehen, ist inzwischen Alltag. Doch nur selten sieht man die beiden Erzmagier Jaina Prachtmeer und Khadgar dabei, wie sie einige Songs zum Besten geben und dabei eine ziemlich gute Figur machen. Eine KI macht es möglich – und wird von der Community dafür gefeiert.

